Xiaomi porta lavatrice e frigorifero in Italia: prezzo e uscita

L’evoluzione della casa intelligente di Xiaomi non riguarda più solo lampadine o telecamere di sicurezza, ma si estende anche ai grandi elettrodomestici. Con il lancio in Europa della lavasciuga Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 Kg e del frigorifero Mijia Refrigerator Cross Door 502L, Xiaomi consolida la propria visione di un ecosistema integrato e altamente tecnologico. Ecco tutti i dettagli su prezzo e disponibilità in Italia: la rivoluzione per i Mi Fan comincia a gennaio!

Gli elettrodomestici Xiaomi Mijia disponibili in Italia: al via la rivoluzione domestica della casa cinese

Il primo annuncio di Xiaomi Mijia risale allo scorso settembre, ed ora si cominciano a vedere i frutti. La compagnia di Lei Jun porta in Italia la sua lavasciuga e il frigorifero smart, due soluzioni di punta che trasformano la cura dei panni e la conservazione degli alimenti in un’esperienza tech e intelligente – tramite funzionalità avanzate, comandi vocali e controlli tramite smartphone.

Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 Kg: caratteristiche e prezzo in Italia

L’ecosistema smart home di Xiaomi con Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg, una soluzione all-in-one progettata per trasformare radicalmente l’esperienza del bucato. Il dispositivo non è una semplice lavasciuga, ma un concentrato di tecnologie avanzate che puntano a massimizzare l’efficienza energetica e a semplificare la vita quotidiana attraverso l’automazione intelligente.

Grazie a una combinazione di sensori di precisione, connettività e un design studiato per integrarsi negli spazi moderni, Xiaomi propone uno strumento che promette di coniugare prestazioni professionali e sostenibilità ambientale.

Uno dei punti di forza più rilevanti è la sua efficienza, che si attesta al 25% al di sopra della soglia minima richiesta per la Classe A, garantendo una pulizia potente con un consumo ridotto di acqua ed elettricità. Il cuore meccanico di questa efficienza è il motore ad azionamento diretto, collegato senza cinghie al cestello per una trasmissione di potenza più precisa, una maggiore silenziosità e una longevità garantita da ben 12 anni di garanzia ufficiale.

La tecnologia di lavaggio è supportata dal sistema di doppio dosaggio automatico, che rileva intelligentemente il peso del carico ed eroga la quantità esatta di detergente e ammorbidente necessaria, permettendo a una singola ricarica di durare fino a un mese e riducendo al contempo i residui chimici sui tessuti.

Per chi ha ritmi di vita frenetici, la lavasciuga offre programmi estremamente rapidi, come il lavaggio per capi leggermente sporchi in soli 12 minuti o il ciclo di pulizia intelligente profonda in 36 minuti. La qualità della pulizia è assicurata dalla tecnologia di pre-miscelazione, che attiva i detergenti facendoli passare attraverso 148 canali prima di nebulizzarli ad alta pressione direttamente nel cestello, aumentando la penetrazione nelle fibre.

Sul fronte dell’igiene, il programma dedicato sfrutta il vapore ad alta temperatura per eliminare fino al 99,99% dei batteri, proteggendo la salute della famiglia senza danneggiare i tessuti più delicati. Anche la fase di asciugatura è gestita da sensori 3D che monitorano costantemente calore e umidità tra i 55°C e i 65°C, interrompendo automaticamente il ciclo quando i capi sono pronti per evitare danni da calore eccessivo.

L’esperienza d’uso è resa moderna e intuitiva da un pannello touch, che abbandona le vecchie manopole a favore di un controllo digitale ed un aspetto futuristico. La vera anima smart risiede però nell’integrazione con l’app Xiaomi Home, che permette di pianificare i lavaggi da remoto, ricevere consigli dall’esperto di bucato IA e aggiornare il firmware del dispositivo tramite OTA per ottenere sempre nuove funzionalità e programmi.

La compatibilità con Google e Alexa consente inoltre di gestire le operazioni principali con semplici comandi vocali. Infine, il design ultrasottile con una profondità di 570 mm lo rende ideale per balconi, bagni o cucine moderne – senza impattare eccessivamente sullo spazio.

La lavatrice e asciugatrice Xiaomi Mijia arriva in Italia a partire dal 26 gennaio, al prezzo di listino di 579€. Tuttavia la compagnia cinese ha confermato che il giorno del lancio ci sarà una promo con un prezzo finale sotto i 500€, quindi restiamo in attesa di novità.

Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L: caratteristiche e prezzo in Italia

Le novità di Xiaomi continuano con Mijia Refrigerator Cross Door 502L, elettrodomestico capace di unire una capienza generosa a una gestione della freschezza estremamente precisa e personalizzabile. Grazie a un design raffinato e a un’integrazione profonda con l’ecosistema smart, il nuovo frigorifero non è solo un contenitore per alimenti, ma un vero e proprio centro di controllo per la salute e il risparmio energetico della famiglia.

Il cuore dell’innovazione tecnologica risiede nella zona convertibile i Fresh da 29 litri, uno spazio progettato per adattarsi dinamicamente alle diverse esigenze di conservazione. Questa zona permette una regolazione millimetrica della temperatura in un valore che va da -1 °C a 5 °C, consentendo di mantenere carne e pesce in condizioni ottimali senza congelarli, oppure di raffreddare rapidamente bevande e cibi pronti con un semplice tocco.

La flessibilità è supportata da una capacità totale imponente di 502 litri, suddivisi in uno scomparto frigorifero principale da 297 litri e un congelatore da 176 litri dotato di quattro cassetti separati.

Un aspetto fondamentale per la sicurezza alimentare è garantito dal sistema Ag+ Fresh, una tecnologia che utilizza un modulo a ioni d’argento per inibire la proliferazione batterica e neutralizzare gli odori persistenti.

Dal punto di vista della gestione smart, il frigorifero si integra perfettamente con l’app Xiaomi Home, permettendo agli utenti di monitorare lo stato del dispositivo, impostare le temperature e selezionare le modalità operative direttamente dal proprio smartphone.

Una funzione fondamentale è il sistema di automonitoraggio costante: se lo sportello rimane aperto per più di due minuti, l’utente riceve immediatamente un avviso sul telefono e viene attivato un allarme acustico, prevenendo sprechi energetici e deterioramento del cibo. La compatibilità con Amazon Alexa e Google permette di sfruttare i comandi vocali per la gestione del dispositivo.

Il primo frigorifero di Xiaomi per l’Italia debutta dal 26 gennaio, al prezzo di 849€. Anche in questo caso è prevista un’offerta lancio, quindi è bene attendere la presentazione ufficiale – si parla di una cifra finale sotto gli 800€.

