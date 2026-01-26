La spazzola massaggiante Xiaomi dona un caldo relax, dal tocco smart

Di recente l’ecosistema di Xiaomi in Italia ha visto l’aggiunta di lavasciuga e frigorifero, mentre la prima serratura smart è in arrivo. Intanto in Cina la sfilza di prodotti life style del brand è immensa: l’ultima novità è la spazzola massaggiante e riscaldante Xiaomi Mijia Smart Head Massage Comb, una gadget utile, simpatico ed economico che speriamo possa trovare spazio anche da noi prima o poi!

Xiaomi Mijia Smart Head Massage Comb: caratteristiche, prezzo e uscita della spazzola massaggiante

Crediti: Xiaomi

Come il nome lascia intendere, l’accessorio è una spazzola per capelli che unisce la cura della persona ad un caldo relax. Xiaomi Mijia Smart Head Massage Comb è dotata di un design ergonomico ed un’impugnatura confortevole ed un peso di 280 grammi.

La spazzola simula i movimenti di una mano umana tramite 78 setole sintetiche arrotondate e flessibili: il sistema di massaggio si basa su movimenti circolari per ricreare la pressione e il movimento delle dita tra i capelli.

Sono presenti varie modalità in base all’intensità del massaggio e del riscaldamento; l’autonomia è affidata ad una batteria integrata da 2.000 mAh ricaricabile tramite USB-C e in grado di restituire fino a nove giorni di utilizzo, con sessioni quotidiane di 10 minuti (a bassa intensità).

Il riscaldamento è dovuto ad una struttura al grafene: oltre a fungere da strumento di massaggio è utile per distribuire il siero per capelli, in modo da migliorarne l’assorbimento. La stessa spazzola è dotata di un serbatoio da 3 ml per l’erogazione del siero.

Il dispositivo è classificato IPX7 ed è dotato di funzionalità smart: basta collegarlo all’app Xiaomi Home per la gestione tramite smartphone (modalità, intensità, durata e programmi personalizzati).

Crediti: Xiaomi

Il prezzo di Xiaomi Mijia Smart Head Massage Comb è di 599 yuan, circa 72€ al cambio attuale. Come spesso accade con i prodotti del brand, si tratta di una novità per la Cina; tuttavia Xiaomi sta dimostrando una maggiore apertura verso i mercati occidentali – per quanto riguarda elettrodomestici e prodotti life style.

Al momento in Italia abbiamo varie pistole massaggianti mentre per gadget più particolari (come massaggiatori per collo e occhi) è necessario affidarsi ad AliExpress, per prodotti Xiaomi o YouPin d’importazione.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.