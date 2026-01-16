Gli occhiali smart audio di Xiaomi sono arrivati in Italia

Ogni evento di Xiaomi porta con sé tante novità: non solo smartphone, ma anche vari dispositivi che vanno ad arricchire l’ecosistema del brand. È così da sempre e la tradizione continua anche con l’ultima presentazione per l’Italia.

Oltre alla gamma Redmi Note 15 e alle TWS ANC economiche Redmi Buds 8 Lite, arrivano anche gli occhiali Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses. Per la prima volta debuttano in versione Global e fanno capolino anche da noi – dopo essere stati disponibili in varie occasioni da store di terze parti.

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses ufficiali in Italia: caratteristiche e prezzo degli occhiali del brand cinese

Crediti: Xiaomi

Non fatevi ingannare dal nome perché questi occhiali smart di Xiaomi non vanno in competizione con i modelli dotati di display. Si tratta di una soluzione pensata per l’audio, con speaker e microfono integrati: quindi l’ideale sia per le chiamate che per ascoltare musica senza l’ingombro delle cuffie.

Lanciati in Cina nel 2023, gli Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses presentano un design leggero e minimale: la parte più sottile dell’asta misura 5 mm mentre il peso complessivo della montatura è di circa 27 grammi. La cerniera a sgancio rapido consente di sostituire la montatura in una lampo mentre la classificazione IP54 ne certifica la resistenza a polvere e schizzi d’acqua.

Gli occhiali sono disponibili in tre stili: Titanium con montatura sospesa, Browline con un tocco di eleganza sobria e Aviator con uno stile classico e senza tempo. Le lenti polarizzate HD TAC ad alta definizione bloccano efficacemente oltre il 99,9% dei raggi UV e filtrano i riflessi.

Crediti: Xiaomi

Passando alla parte audio, gli occhiali si presentano come una soluzione open-ear dotata di quattro microfoni con algoritmi intelligenti per la cancellazione del rumore smart durante le chiamate. La dispersione del suono è ridotta grazie al campo sonoro inverso e alla membrana isolante; i controlli touch sono posizionati su entrambe le aste mentre l’autonomia raggiunge le 13 ore di ascolto continuo. Grazie alla ricarica rapida bastano 10 minuti per 4 ore di utilizzo.

Il dispositivo viene gestito tramite l’app Xiaomi Glasses; oltre all’ascolto, gli occhiali consentono di registrare audio in tempo reale.

I nuovi Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses hanno debuttato in Italia al prezzo di 179€ per i modelli Aviator e Browline, mentre si sale a 199€ per la variante Titanium. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

