Xiaomi aggiunge il supporto nativo per le AirPods, con HyperOS 3.1

La casa di Lei Jun ha risolto uno dei grandi problemi del panorama Android: tra le novità avvistate in HyperOS 3.1 c’è anche il supporto nativo agli auricolari Apple AirPods, che ora sembrano funzionare senza limitazioni.

Le cuffiette di Cupertino hanno una fitta schiera di appassionati anche tra gli utenti dell’OS del robottino verde, ma purtroppo con alcuni difetti che rendono l’esperienza incompleta. La soluzione è arrivata da Xiaomi, almeno per quanto riguarda la prima beta cinese del nuovo software.

Tra le novità di HyperOS 3.1 troviamo anche il supporto nativo per le AirPods

Crediti: XiaomiTime

Nelle scorse ore Xiaomi ha annunciato il via ad una nuova fase beta della sua interfaccia HyperOS: la lista degli smartphone supportati si concentra sui dispositivi Xiaomi e Redmi più recenti, mentre a distanza di poco è arrivato un primo accenno di changelog.

Tuttavia non tutte le novità sono emerse subito ed ora se ne aggiunge una parecchio piacevole per gli amanti degli auricolari di Cupertino. Solitamente le AirPods sono limitate su Android: niente finestra di pop-up, né audio spaziale ed una connessione non proprio esaltante.

L’unico modo per risolvere alcuni di questi problemi è l’utilizzo di app di terze parti, una soluzione per alcuni ma una scelta critica per i puristi. Le cose potrebbero cambiare con il rilascio di HyperOS 3.1: Xiaomi ha introdotto il supporto nativo alle AirPods di Apple, almeno da quanto emerso dalla nuova versione beta.

Crediti: XiaomiTime Crediti: XiaomiTime

Le TWS sembrano funzionare senza limiti: c’è il pop-up quando viene aperta la custodia, l’audio spaziale è abilitato e le cuffiette appaiono anche nel Centro dispositivi e nella barra di stato, similmente a quanto avviene con i prodotti Xiaomi. Inoltre è supportata anche la funzione per la localizzazione “Trova il mio dispositivo”.

Si tratta di una novità che fa guadagnare parecchi punti all’UI della casa cinese. Resta solo da vedere se la nuova funzionalità sarà implementata anche a livello Global dato che per il momento abbiamo a che fare con una versione beta (cinese).