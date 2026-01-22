Quali saranno le novità di HyperOS 3.1? Le svela il primo changelog

Di recente Xiaomi ha annunciato il rilascio della nuova versione beta del suo software, che dovrebbe debuttare nella release finale come HyperOS 3.1. I primi smartphone supportati hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento sperimentale tramite OTA (in Cina) e di conseguenza ecco fare capolino un primo changelog che svela le novità in arrivo.

Queste sono le nuove funzionalità di HyperOS 3.1: ecco il primo changelog ufficioso

Ci sono molte novità nella nuova versione di HyperOS 3, anche se per lo più si tratta di miglioramenti e ottimizzazioni per alcune delle funzionalità dell’interfaccia. Impossibile non notare il nuovo stile delle App Recenti, che ricalca quello di iOS (con le schede impilate): si tratta di una feature avvistata da tantissimo tempo e chiesta perfino dagli stessi utenti, che debutterà per tutti con HyperOS 3.1.

Crediti: Xiaomi

Anche la Super Island (chiamata HyperIsland nella versione Global) guadagna varie migliorie sia come facilità di utilizzo (con una pagina delle impostazioni) che a livello estetico, grazie a nuovi effetti visivi.

Stile layout impilato: nuova organizzazione visiva degli elementi delle App Recenti;

nuova organizzazione visiva degli elementi delle App Recenti; Effetti di luce per la Super Island: aggiunti effetti luminosi alla barra di avanzamento della riproduzione multimediale nella Super Island;

aggiunti effetti luminosi alla barra di avanzamento della riproduzione multimediale nella Super Island; Advanced Material: si adatta ora a un numero maggiore di scenari d’uso;

si adatta ora a un numero maggiore di scenari d’uso; Ottimizzazione suggerimenti Super AI: migliorano i suggerimenti di sistema tramite AI;

migliorano i suggerimenti di sistema tramite AI; Ottimizzazione One-step Access: accesso rapido più fluido e immediato;

accesso rapido più fluido e immediato; Ottimizzazione Super Island: miglioramenti generali alle prestazioni e all’estetica;

miglioramenti generali alle prestazioni e all’estetica; Pagina impostazioni Super Island: Aggiunta una sezione dedicata nelle impostazioni (dettagli app);

Aggiunta una sezione dedicata nelle impostazioni (dettagli app); Regolazione multi-volume ridisegnata: nuova interfaccia per il controllo separato del volume;

nuova interfaccia per il controllo separato del volume; Memoria stato Bluetooth: il sistema ora ricorda lo stato di connessione dei dispositivi Bluetooth;

il sistema ora ricorda lo stato di connessione dei dispositivi Bluetooth; Editing schermata di blocco/sfondi: strumenti di modifica più completi e profondi;

strumenti di modifica più completi e profondi; Layout desktop ottimizzato: aggiunte nuove dimensioni per le cartelle (2×1, 1×2 e altre), supporto per la regolazione delle dimensioni tramite drag-and-drop e supporto per lo scorrimento delle pagine all’interno delle cartelle.

Ricordiamo che la nuova beta è in fase di rilascio per un numero ristretto di smartphone Xiaomi e Redmi (in Cina): qui trovate l’elenco completo. L’uscita stabile dovrebbe debuttare a febbraio ma per ora la casa di Lei Jun non ha ancora fornito le tempistiche precise.