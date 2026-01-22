Xiaomi dà il via ad una nuova fase beta: HyperOS 3.1 si avvicina al debutto

In queste ore Xiaomi ha dato il via ufficialmente alle iscrizioni per la nuova fase beta, al momento dedicata solo agli utenti cinesi. Non viene fatta menzione della versione software, ma tutti gli indizi puntano in direzione di HyperOS 3.1: l’aggiornamento di mezzo dovrebbe debuttare nel corso del prossimo mese, per poi fare capolino anche a livello internazionale.

HyperOS 3.1 in arrivo in Cina: questi gli smartphone Xiaomi e Redmi compatibili con la nuova beta

Xiaomi 17 – Crediti: Xiaomi

In un post pubblicato sui canali social ufficiali, Xiaomi ha aperto le porte alla seconda fase beta di HyperOS: le iscrizioni sono partite oggi (22 gennaio) e riguarda la fascia top del brand. La seconda ondata di dispositivi compatibili potrà iscriversi a partire dal 30 gennaio. Di seguito l’elenco degli smartphone e tablet richiesti.

Dal 22 gennaio

Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Ultra

Redmi K90, K90 Pro Max

Xiaomi Pad 8, Pad 8 Pro

Dal 30 gennaio

Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro

Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra

Xiaomi MIX Flip 2

Redmi K80, K80 Pro, K80 Ultra

Xiaomi Pad 7 Ultra

Gli utenti iscritti riceveranno la versione beta a partire dalla data indicata, direttamente tramite OTA. Il brand non specifica né quando arriverà la stabile né il nome della release. Quasi sicuramente si tratta del software HyperOS 3.1, con varie novità in arrivo.

Il lancio sarebbe previsto – secondo i leak – nel corso del mese di febbraio, ma con una limitazione. Infatti sembra che la build arriverà solo per gli smartphone e tablet aggiornati ad Android 16; i modelli con HyperOS 3 fermi ad Android 15 non riceveranno l’update.

Per l’uscita Global al momento non ci sono dettagli sulle tempistiche. Le nuove funzioni in arrivo non sono ancora note eppure già si parla di un’aggiunta chiacchierata da tempo. L’aggiornamento dovrebbe finalmente introdurre le App Recenti in stile iOS, una feature richiesta dagli stessi utenti.