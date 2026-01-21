La serie Xiaomi Electric Scooter 6 è ufficiale, con quattro nuovi monopattini

La nuova serie Xiaomi Electric Scooter 6 rappresenta l’ultima generazione di monopattini elettrici del colosso cinese dedicata a chi cerca un mezzo di mobilità personale smart e performante.

La gamma è composta dai soliti quattro modelli, che presentano delle differenze sostanziali che influenzano autonomia, potenza, comfort e prezzo. Ecco tutti i dettagli della nuova famiglia dedicata alla mobilità agile e green: i dispositivi sono presenti nel portale ufficiale Global ma per prezzo e disponibilità nei vari paesi dovremo pazientare ancora.

Xiaomi Electric Scooter 6, 6 Lite, 6 Pro e 6 Max ufficiali Global: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi monopattini elettrici

Electric Scooter 6 Lite – Crediti: Xiaomi

Come possiamo notare dalla tabella in basso, il modello Lite è pensato per brevi spostamenti urbani, mentre le versioni Pro e Pro Max sono in grado di spingere l’autonomia fino a 70 km. La versione standard si posiziona a metà strada.

Anche in fatto di motore e prestazioni Pro e Pro Max sono la scelta per chi punta al top: i due monopattini di punta spingono oltre con motori da 1000W e 1100W di picco, con la possibilità di sfidare superfici inclinate fino al 24%.

Dettagli Xiaomi Electric Scooter 6 Xiaomi Electric Scooter 6 Lite Xiaomi Electric Scooter 6 Pro Xiaomi Electric Scooter 6 Max Velocità massima 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h Autonomia dichiarata 45 km 25 km 70 km 70 km (45 km a velocità massima) Peso ~26,3 kg ~18,1 kg 27,3 kg 29,7 kg Potenza motore (continuo / picco) 400W / 800W 300W / 500W 400W / 1000W 450W / 1100W Capacità batteria 360 Wh 216 Wh 468 Wh 468 Wh Tipo pneumatici 12″ Tubeless 10″ 12″ All-Terrain (A/T) 12″ Tubeless Inclinazione max 18% 15% ~22% ~24% Capacità massima carico 120 kg 100 kg 120 kg 130 kg Freni A tamburo + E-ABS A tamburo + E-ABS A disco + Freno d’emergenza A disco Classificazione IP IPX5 IPX4 per il corpo

IPX6 per la batteria IPX5 IPX6 Tempo di ricarica ~8 h ~8 h ~9 h ~9 h

Un altro parametro importante riguarda il comfort e la praticità: in questi caso Xiaomi Electric Scooter 6 Lite vince a man bassa. Grazie ai suoi 18 kg risulta più facile da trasportare e riporre, mentre le versioni più grandi superano i 25-29 kg, riflettendo batterie più grandi ed un telaio robusto. Anche resistenza all’acqua migliora passando dal Lite (IPX4) fino al Max (IPX6), utile se prevedi di guidare anche con tempo incerto.

Electric Scooter 6 – Crediti: Xiaomi Electric Scooter 6 Pro – Crediti: Xiaomi Electric Scooter 6 Max – Crediti: Xiaomi

Tirando le somme, la scelta più economica e conveniente è di certo la variante Lite – leggera e comoda da utilizzare. Xiaomi Electric Scooter 6 rappresenta l’equilibrio tra autonomia e potenza mentre le versioni top (Pro e Max) sono l’ideale per chi vuole ancora più autonomia e performance.

Per il momento Xiaomi si è limitata ad annunciare i nuovi monopattini elettrici e non ci sono ancora dettagli su disponibilità e prezzo. Probabilmente la serie Electric Scooter 6 debutterà insieme a Xiami 17 e 17 Ultra in versione Global: il lancio atteso nei prossimi mesi, con un’attenzione particolare al MWC 2026 (solitamente il palcoscenico dei top di gamma del brand).