Xiaomi continua a puntare sulla mobilità green, con Electric Scooter 6 e 6 Lite

I nuovi monopattino elettrici della casa cinese sono apparsi in un post su X, con tanto di immagini e vari dettagli sulle specifiche. Per ora le indiscrezioni mostrano Xiaomi Electric Scooter 6 e la sua versione Lite, ma non è da escludere la presenza di altri veicoli.

Xiaomi Electric Scooter 6 è il nuovo monopattino elettrico: ecco le prime indiscrezioni

Crediti: @Sudhanshu1414 (X)

Sulla base dei leak emersi nelle ultime ore, Xiaomi Electric Scooter 6 si presenta come un monopattino elettrico pensato per la mobilità urbana quotidiana, che unisce autonomia elevata, buona potenza e una struttura solida adatta anche a percorsi leggermente irregolari.

Il monopattino presenta un design moderno e robusto, con una struttura pieghevole che facilita il trasporto. Il peso di è circa 26 kg mentre la velocità massima raggiunge i 25 km/h, in linea con le normative europee. Il motore da 400W offre una spinta adeguata anche in salita, permettendo di affrontare pendenze fino al 18% senza difficoltà particolari.

L’autonomia può arrivare fino a 45 km con una singola carica, rendendolo ideale per tragitti casa-lavoro e spostamenti quotidiani. La ricarica completa richiede circa 8 ore. Tra le altre caratteristiche abbiamo pneumatici da 12″, la certificazione IPX5 contro gli spruzzi d’acqua e la connettività Bluetooth.

C’è anche il modello Lite

Crediti: @Sudhanshu1414 (X)

Xiaomi Electric Scooter 6 Lite è la versione più leggera e compatta, pensata per chi cerca un monopattino elettrico pratico, facile da trasportare e ideale per spostamenti urbani brevi. Il punto di forza è la leggerezza: con un peso di poco superiore ai 18 kg, risulta molto più maneggevole rispetto al modello standard.

La struttura pieghevole e le dimensioni compatte lo rendono adatto a chi deve portarlo spesso su mezzi pubblici o riporlo in spazi ridotti. La velocità massima è di 25 km/h, perfetta per l’uso cittadino mentre il motore da 300W permette di affrontare pendenze fino al 15%, sufficienti per la maggior parte delle situazioni quotidiane.

L’autonomia tipica arriva fino a 25 km, rendendolo adatto a tragitti brevi come casa-lavoro o spostamenti leggeri. Anche in questo caso, la ricarica completa richiede circa 8 ore.

Completano il quadro pneumatici da 10″, la certificazione IPX4 e – anche a questo giro – la connettività Bluetooth, che consente il collegamento allo smartphone per il controllo delle informazioni principali tramite app.

A quando il debutto?

Per ora non ci sono ancora indizi sul lancio dei nuovi monopattini elettrici di Xiaomi. Non è da escludere una presentazione insieme ai top di gamma Xiaomi 17 e 17 Ultra in versione Global, entrambi attesi a inizio marzo – in occasione del MWC 2026.

La casa di Lei Jun è solita accompagnare i suoi flagship con indossabili ed altri prodotti dell’ecosistema, ma come al solito l’ultima parola spetta al brand cinese.