Xiaomi e Alipay: ora il parcheggio si paga con uno sguardo, o quasi

La nuova collaborazione tra Alipay di Alibaba e Xiaomi segna una svolta significativa per l’integrazione della tecnologia indossabile nella vita quotidiana, almeno per quanto riguarda la Cina. Le due aziende hanno unito le forze per introdurre un sistema di pagamento dei parcheggi estremamente semplificato, destinato agli utenti che utilizzano gli occhiali smart AI di Xiaomi.
I pagamenti del parcheggio arrivano sugli occhiali smart di Xiaomi
L’esperienza d’uso progettata da Alipay e Xiaomi si articola in tre passaggi fondamentali che accompagnano il conducente dall’ingresso all’uscita della struttura. Nel momento in cui il veicolo entra in un parcheggio convenzionato, l’assistente IA integrato negli occhiali Xiaomi AI Glasses fornisce un promemoria vocale annunciando l’inizio della tariffazione, eliminando ogni dubbio sull’orario di avvio del servizio.
Quando giunge il momento di uscire, l’utente non deve fare altro che pronunciare il comando vocale “XiaoAi, paga il parcheggio”. A quel punto, l’assistente interroga il sistema del parcheggio e genera automaticamente l’ordine di pagamento, annunciando infine l’importo dovuto.
Una volta che l’utente conferma vocalmente la transazione, il pagamento viene completato in pochi istanti, permettendo di lasciare lo spazio di sosta senza mai dover estrarre il telefono dalla tasca.
Dal punto di vista tecnico, la funzionalità è supportata dalla tecnologia di connessione GPASS di Ant Group e dalla soluzione di interconnessione intelligente AHA. Questi sistemi formano quello che i due brand cinesi definiscono come un AI Glasses Parking Assistant, capace di gestire l’identificazione dell’utente in modo sicuro attraverso il riconoscimento dell’impronta vocale.
Per attivare il servizio, è necessario collegare il proprio account Alipay una sola volta, garantendo poi un’autorizzazione rapida per ogni transazione successiva. Inoltre, il sistema GPASS permette la collaborazione tra più dispositivi: se l’utente ha abilitato le notifiche di parcheggio nell’app mobile di Alipay, i dettagli sull’ingresso del veicolo, lo stato della fatturazione e l’uscita vengono trasmessi simultaneamente tramite notifiche vocali sugli occhiali.
Oltre alla gestione dei parcheggi, la collaborazione tra Xiaomi e Alipay ha portato all’integrazione di altri servizi avanzati all’interno degli occhiali smart. Tra questi spicca Ant Afu, un assistente sanitario basato sull’intelligenza artificiale che permette agli utenti di porre domande relative alla salute direttamente mentre indossano il dispositivo.