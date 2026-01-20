Forse conviene aspettare Xiaomi 18 e per una buona ragione

L’attuale top di gamma della casa di Lei Jun è atteso per il debutto Global, ma forse conviene aspettare la prossima generazione – almeno per gli utenti che guardano al comparto fotografico. Il futuro Xiaomi 18 standard potrebbe finalmente avere a bordo una caratteristica che finora è rimasta esclusiva dei fratelli maggiori Pro e Ultra.

Xiaomi 18 potrebbe introdurre (finalmente) un teleobiettivo periscopico: ecco i primi indizi

Xiaomi 17 – Crediti: Xiaomi

La scheda tecnica di Xiaomi 17 non fa una piega, eppure c’è un dettaglio che proprio non va giù: l’assenza del teleobiettivo periscopico, limitato ai soli modelli Pro e Pro Max. Lo stesso è avvenuto nella scorsa generazione, con la versione base dotata di un tele standard – a differenza di Xiaomi 15 Pro. Lo stesso è avvenuto anche con Xiaomi 15T e 15T Pro.

Questa infelice tradizione potrebbe terminare con Xiaomi 18, secondo quanto rivelato dall’insider cinese Digital Chat Station. Il leaker sostiene che il prossimo flagship sarà finalmente dotato di un teleobiettivo periscopico, a completamento della dotazione premium (lettore d’impronte a ultrasuoni, ricarica rapida e impermeabilità).

Si tratta di una caratteristica che potremmo considerare ormai scontata nella fascia top, ma questo non vale per Xiaomi. Il tele periscopico è un sistema ottico che consente di raggiungere ingrandimenti elevati senza la necessità di un comparto che aumenti lo spessore del dispositivo. Ampiamente utilizzato nel settore mobile, permette di ottenere uno zoom ottico superiore ed ottenere un bokeh più naturale.

Non viene menzionato il display posteriore: proprio come avvenuto con la generazione attuale, dovrebbe essere esclusivo di Xiaomi 18 Pro (e Pro Max, se l’azienda continuerà con l’attuale line-up). In merito all’uscita, possiamo metterci comodi: il lancio è previsto per il mese di settembre (in Cina), quindi ci vorrà ancora un bel po’ di tempo.