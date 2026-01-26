Xiaomi 18 Pro potrebbe avere una telecamera degna di un Ultra

La casa di Lei Jun ha sempre puntato molto sulla fotocamera dei suoi top di gamma ma ha sempre lasciato il meglio per i modelli Ultra. Questa tradizione potrebbe finire con la prossima generazione: Xiaomi 18 Pro dovrebbe avere dalla sua un comparto degno di un Camera Phone con ben due sensori da 200 MP.
Xiaomi 18 Pro con doppia fotocamera da 200 MP e display posteriore: sarà lui il gioiello della prossima serie?
Secondo quanto riportato dall’insider Digital Chat Station, un produttore cinese sarebbe al lavoro su un flagship di prossima generazione con un comparto fotografico degno di un Ultra. Si parla di un sensore principale da 200 MP, accompagnato da un teleobiettivo periscopico da 200 MP ed un ultra-grandangolare (probabilmente da 50 MP).
Il candidato più papabile sarebbe proprio lui, Xiaomi 18 Pro, in arrivo tra parecchi mesi con un comparto fotografico che non avrebbe nulla da invidiare all’attuale Xiaomi 17 Ultra. La versione standard del top di gamma, invece, dovrebbe finalmente introdurre un tele periscopico (finora presente solo a bordo dei modelli Pro).
Ritornando al fratello maggiore, Xiaomi non sarebbe intenzionata a rinunciare alla caratteristica principale dell’attuale dispositivo: lo schermo posteriore potrebbe tornare anche nella prossima generazione. Comunque ci sarà da attendere ancora a lungo dato che il lancio dei prossimo device di punta è previsto per settembre.