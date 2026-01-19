Xiaomi 18, Xiaomi Pad 9 e Redmi K100: primi indizi della prossima generazione

Siamo ancora nel mese di gennaio e ne dovrà passare di tempo prima di scoprire in via ufficiale i nuovi top di gamma Xiaomi e Redmi. Tuttavia sotto la superficie qualcosa si muove già: i lavori sulla prossima generazione di punta sono iniziati e incominciano ad emergere dettagli preliminari.

Al centro c’è Xiaomi 18 ma anche Redmi K100 è importantissimo (visto il legame con i nostri POCO); inoltre c’è spazio anche per Xiaomi Pad 9, alto dispositivo che possiamo aspettarci tranquillamente anche alle nostre latitudini.

Xiaomi e Redmi avranno una line-up ricca anche per il 2026: nomi in codice, uscita e dettagli dei nuovi modelli in arrivo

Xiaomi 18

Xiaomi 17 – Crediti: Xiaomi

Di Xiaomi 18 si è parlato fin dallo scorso ottobre: vista la presenza dello schermo posteriore a bordo di Xiaomi 17 Pro e Pro Max, la curiosità intorno a questa caratteristica è lecita. Visto il successo dei due modelli di punta la stessa casa di Lei Jun ha confermato che il Second Display tornerà anche con la prossima serie.

Diamo per scontato che si tratterà di una feature esclusiva dei modelli Pro e Pro Max, distribuiti solo in Cina – com’è ormai tradizione. Tornando a Xiaomi 18 standard, il telefono sarebbe conosciuto internamente con il nome in codice Madrid e la sigla Q3. Chiaramente quando sarà certificato da vari enti avrà un numero di modello differente.

A bordo troveremo un SoC di punta Qualcomm (il legame tra Xiaomi e il chipmaker è saldo) mentre il lancio sarebbe previsto ancora una volta a settembre.

Xiaomi Pad 9 e 9 Pro

Crediti: Xiaomi

Anche Xiaomi Pad 9 e 9 Pro sono protagonisti delle ultime indiscrezioni, ma con dettagli differenti rispetto a quanto emerso lo scorso ottobre. Stando alle novità più recenti, il modello base sarebbe equipaggiato con lo Snapdragon 8s Gen 4. Il nome in codice dovrebbe essere Donghai, con la sigla interna Q82.

Il fratello maggiore Pro avrebbe come nome e sigla interni Shuntian e Q81, con lo Snapdragon 8 Gen 5 a muovere il tutto. Entrambi i dispositivi dovrebbero arrivare in versione Global e in Europa; il lancio in Cina è atteso per settembre, insieme alla famiglia Xiaomi 18.

Redmi K100

K90 Pro Max – Crediti: Redmi

A sorpresa si parla anche di Redmi K100 e K100 Pro Max: dopo l’attuale serie Redmi K90, la costola di Xiaomi dovrebbe continuare con la nuova nomenclatura.

Per entrambi i telefoni ci sarebbero chipset Qualcomm Snapdragon; come avvenuto con l’attuale generazione il lancio Global dovrebbe avvenire con POCO. Di conseguenza i rebrand internazionali sarebbero POCO F9 Pro e F9 Ultra, successori degli attuali F8 Pro e F8 Ultra.

Anche in questo caso ci sono alcuni dettagli basilari: Redmi K100 avrebbe come nome in codice e sigla Athens e Q11; K100 Pro Max sarebbe conosciuto invece come Songyuan, siglato Q11X.

Non ci sono ancora informazioni sulle tempistiche ma è probabile che bisognerà pazientare fino ad ottobre per i Redmi e fino a novembre per le controparti POCO.