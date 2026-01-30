Xiaomi 17T punta tutto sull’autonomia: batteria da 6.500 mAh e fotocamere confermate

Con il debutto della serie Xiaomi 17 – la generazione 16 è stata saltata per allineare la gamma ad iPhone 16 – anche i dispositivi della famiglia T dovrebbero subite un salto generazionale. Xiaomi 17T arriverà nel corso dell’anno e dopo le prime indiscrezioni ora spuntano nuovi dettagli, stavolta sulle fotocamere, batteria e ricarica.

Xiaomi 17T, il salto di generazione porta una batteria enorme e lo stesso comparto foto

15T Pro – Crediti: Xiaomi

Per quanto riguarda il lato autonomia, Xiaomi 17T dovrebbe montare una batteria da 6.500 mAh. Lo rivela il codice di HyperOS, insieme alla potenza di ricarica – da 67W. In base a quanto emerso ci sarà un aumento della capienza rispetto a Xiaomi 15T (5.550 mAh).

Il codice del software ha svelato anche qualche dettaglio sul comparto fotografico: a livello hardware ritroveremo lo stesso del predecessore, con un sensore OVX8000 da 50 MP, un ultra-wide OV13B e un teleobiettivo Samsung S5KJN1. Questo vuol dire che le capacità del dispositivo saranno affidate completamente all’ISP del chipset MediaTek, probabilmente il nuovo Dimensity 8500 Ultra.

Xiaomi 17T (P12A) battery is also here:

6500mAh + 67W pic.twitter.com/3flejyhYbI — PaperKing13 (@paperking13) January 29, 2026

Passando alle specifiche finora, il nuovo flagship di mezzo del brand dovrebbe essere la controparte occidentale di Redmi K90 Ultra. Quest’ultimo è atteso in Cina verso aprile, quindi non è da escludere che anche la versione Xiaomi possa trovare spazio prima del solito, magari verso metà anno anziché a settembre (il mese classico della serie T).

Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, frutto dei leak finora. Per quanto riguarda Xiaomi 17T Pro, probabilmente avremo una ricarica più potente, una fotocamera principale migliore ed un teleobiettivo periscopico. Tuttavia alcune voci riguardati il presunto gemello cinese Redmi K90 Ultra parlano di una super batteria da 10.000 mAh: chissà se ci sarà davvero una sorpresa simile!