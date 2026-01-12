Xiaomi 17S Pro: la prima certificazione svela quando arriverà

Lo scorso anno la casa di Lei Jun ha dato il via ad una rivoluzione silenziosa, con il lancio del suo nuovo chipset proprietario. Xiaomi ha deciso di optare per un’implementazione progressiva, senza folli corse che potrebbero portare a risultati indesiderati.

Il primo passo è stato fatto ed ora il brand si appresta a continuare in questa direzione con il lancio di Xiaomi 17S Pro: il debutto avverrà nel corso del 2026 ed ora una certificazione svela quando.

Xiaomi 17S Pro pronto al debutto: sarà il nuovo smartphone con chipset proprietario

Crediti: Xiaomi

Il “primo” Xiaomi 15S Pro ha inaugurato una nuova era per la compagnia: niente stravolgimenti né passi più lunghi della gamma, ma solo il nuovo XRING O1. Si tratta del nuovo SoC proprietario di Xiaomi, realizzato da 3 nm da TSMC, con una coppia di Cortex-X925 fino a 3,9 GHz e la GPU Immortalis G925.

Il chipset si è rivelato solido ed altamente performante, trasformando in un successo quella che in passato è stata un’esperienza disastrosa. Il telefono ha visto la luce sono il Cina ed è probabile che passerà del tempo prima di vedere un SoC Xiaomi in azione a livello Global.

Al momento la compagnia cinese continua a fare affidamento su Qualcomm e MediaTek ma se i suoi chipset daranno i loro frutti è probabile che avremo un’implementazione più estesa.

Intanto Xiaomi 17S Pro è comparso nel database dell’ente GSMA con la sigla 2605EPN8EC. Conoscendo le tecniche del brand sappiamo che i numeri 2605 fanno rifermento a maggio 2026: il flagship dovrebbe debuttare nello stesso periodo del predecessore o al massimo a giugno. A bordo ci sarebbe il nuovissimo XRING O2, ma ora ora tutto tace.

Purtroppo non ci sono dettagli tecnici: per questi dovremo necessariamente attende un leak più massiccio.