Xiaomi 17 e 17 Ultra vs Xiaomi 15 e 15 Ultra: quali sono le differenze

La gamma numerica di Xiaomi rappresenta il punto più alto della tecnologia mobile della casa cinese e anche quest’anno abbiamo a che fare con dispositivi caratterizzati da uno stile elegante e minimale, seppur con qualche “eccesso”.

Chiaramente stiamo parlando dell’ampia fotocamera dei modelli Ultra, ormai divenuta un elemento cardine del design, presente anche con la nuova generazione. Andiamo a scoprire più da vicino cosa cambia tra i vari modelli, nel nostro confronto che vede protagonisti Xiaomi 17 e 17 Ultra vs Xiaomi 15 e 15 Ultra: il nuovo riesce a cambiare le carte in tavola?

Quali sono le differenze tra Xiaomi 17/17 Ultra vs 15/15 Ultra: flagship compatti e Camera Phone a confronto

Design a confronto

Nel nostro confronto abbiamo preso in considerazione solo gli smartphone che dovrebbero arrivare in versione Global, tenendo fuori Xiaomi 17 Pro e Pro Max – entrambi limitati al solo mercato cinese. Al momento la serie è stata annunciata in Cina e siamo in attesa di scoprire quando arriverà in Italia.

In merito al design non ci sono grandi stravolgimenti nel passaggio alla nuova generazione: vale per Xiaomi 17 base e per il fratello maggiore Ultra. Il primo continua ad offrire dimensioni compatte ed un modulo fotografico squadrato (con angoli arrotondati); stavolta l’area della fotocamera è colorata rispetto al vetro total black della scorsa generazione.

Il modello Ultra ripropone il solito modulo fotografico circolare: il Camera Phone deve il suo look a quello delle macchine fotografiche tradizionali, un dettagli estetico che difficilmente mancherà all’appello in futuro (a meno di uno stravolgimento totale).

In Cina è stata lanciata anche una versione speciale con Master Zoom Ring: l’anello intorno al modulo permette di effettuare lo zoom, proprio come avverrebbe su una macchina professionale.

Interessante il cambio di stile frontale: Xiaomi 15 Ultra appartiene ancora alla generazione degli schermi con micro-curvature, mentre 17 Ultra si unisce alla gamma dei pannelli piatti.

Xiaomi 17 e 15 rappresentano la scelta per chi punta ad un top di gamma potente e stiloso, ma in formato compatto – con schermi da 6,3″. Le varianti Ultra sono destinati al pubblico che mira alla vetta, con performance fotografiche superiori e uno schermo più grande (fino a 6,9″ con 17 Ultra).

Il salto generazionale da 15 a 17

Avrete sicuramente notato il passaggio da Xiaomi 15 alla gamma Xiaomi 17: no, non si tratta di un errore ma di un salto generazionale voluto dalla compagnia cinese. Il motivo ufficiale potrebbe essere la voglia di lasciarsi alle spalle il vecchio per passare ad una nuova serie ricca di novità, con uno stacco netto rispetto al passato.

In realtà è tutto molto meno poetico: Xiaomi ha scelto di allinearsi numericamente a Cupertino (iPhone 17), in modo da posizionarsi come rivale alla pari – tecnicamente ma anche come numerazione.

Specifiche e prezzo a confronto

Di seguito trovate un confronto diretto tra le specifiche di Xiaomi 17 e 15, insieme ai dettagli sul prezzo al lancio.

Xiaomi 17 (CINA) Xiaomi 15 (ITALIA) 151,1 x 71,8 x 8,06 mm

191 grammi 152,3 x 71,2 x 8,08/8,48 mm

191/192 grammi IP68 IP68 • OLED

• Flat

• 6,3″ 1.5K (2.656 x 1.220)

• LTPO 120 Hz

• 12 bit

• PWM Dimming e DC Dimming 2.160 Hz

• 3.500 nit

• LIPO • OLED

• Flat

• 6,36″ 1.5K (2.670 x 1.200)

• LTPO 120 Hz

• 10 bit

• PWM Dimming 1.920 Hz

• 3.200 nit

• Xiaomi Shield Glass Snapdragon 8 Elite Gen 5

3 nm TSMC Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3

6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M Adreno 840 Adreno 830 12/16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 256/512 GB UFS 4.1 256/512 GB UFS 4.0 Micro SD: ❌ Micro SD: ❌ Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 4.497 mm2 Raffreddamento al liquido con camera di vapore Lettore d’impronte sotto lo schermo (ultrasuoni) Lettore d’impronte sotto lo schermo (ultrasuoni) • 50 MP f/1.67, Light Fusion 950, OIS

• 50 MP f/2.4, ultra-wide, 102°

• 50 MP f/2.0, OIS, teleobiettivo macro • 50 MP f/1.6, Light Fusion 900, OIS

• 50 MP f/2.2, ultra-wide, 115°

• 50 MP f/2.0, OIS, teleobiettivo macro Ottiche Leica Ottiche Leica 50 MP f/2.2, 90°, autofocus 32 MP f/2.0 7.000 mAh 5.240 mAh 100W

ricarica wireless 50W 90W

ricarica wireless 50W Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM: ? eSIM: ✔️ Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 Bluetooth 6 NFC: ✔️ NFC: ✔️ Dual GPS Dual GPS USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 Speaker stereo Speaker stereo Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ✔️ HyperOS 3

Android 16 HyperOS 2

Android 15 Prezzo al lancio

12/256 GB – 4.499 CNY (539€)

12/512 GB – 4.799 CNY (575€)

16/512 GB – 4.999 CNY (599€) Prezzo al lancio

12/256 GB – 999,9€

12/512 GB – 1.099,9€

Seguono le specifiche di Xiaomi 17 Ultra a confronto con quelle di Xiaomi 15 Ultra: il salto generazionale non riguarda soltanto la parte tecnica ma anche il sistema di fotocamere, il vero punto di forza della gamma Ultra e dell’ultima aggiunta in particolare.

Il nuovo Xiaomi 17 Ultra migliora sotto tutti i punti di vista: il sensore principale da 1″ è il Light Fusion 1050L proprietario e il teleobiettivo da 200 MP presenta un sistema di zoom ottico continuo, apertura variabile e un design con lenti apcromatiche Leica APO. La tecnologia LOFIC migliora la gamma dinamica e la gestione della luce.

Xiaomi 17 Ultra (CINA) Xiaomi 15 Ultra (ITALIA) 162,9 x 77,6 x 8,29 mm

230 grammi 161,3 x 75,3 x 9,48/9,35 mm

229/226 grammi IP68/IP69 IP68 • AMOLED M10

• Flat

• 6,9″ 2K (2.608 x 1.200)

• LTPO 120 Hz

• 12 bit

• PWM Dimming 2.160 Hz

• 3.500 nit

• Xiaomi Shield Glass 3.0 • AMOLED

• Micro Quad Curved

• 6,73″ 2K (3.200 x 1.440)

• LTPO 120 Hz

• 12 bit

• PWM Dimming 1.920 Hz

• 3.200 nit

• Xiaomi Shield Glass 2.0 Snapdragon 8 Elite Gen 5

3 nm TSMC Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3

6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M Adreno 840 Adreno 830 12/16 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X 512 GB/1 TB UFS 4.1 512 GB/1 TB UFS 4.0 Micro SD: ❌ Micro SD: ❌ Raffreddamento al liquido con camera di vapore Raffreddamento al liquido con camera di vapore Lettore d’impronte sotto lo schermo (ultrasuoni) Lettore d’impronte sotto lo schermo (ultrasuoni) • 50 MP f/1.7, Light Fusion 1050L da 1″, OIS

• 50 MP f/2.2, ultra-wide 115°

• 200 MP f/2.4-3.0, OIS, teleobiettivo periscopico Leica APO • 50 MP f/1.63, LYT-900 da 1″, OIS

• 50 MP f/2.2, ultra-wide, 115°

• 50 MP f/2.6, OIS, teleobiettivo periscopico

• 50 MP f/1.8, OIS, teleobiettivo macro Ottiche Leica Ottiche Leica 50 MP f/2.2, 90° 32 MP f/2.0 6.800 mAh 5.410 mAh 100W

ricarica wireless 50W 90W

ricarica wireless 80W Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM: ? eSIM: ✔️ Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 Bluetooth 6 NFC: ✔️ NFC: ✔️ Dual GPS Dual GPS USB-C 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 Speaker stereo Speaker stereo Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ✔️ Comunicazione satellitare: ✔️ Comunicazione satellitare: ❌ HyperOS 3

Android 16 HyperOS 2

Android 15 Prezzo al lancio

12/512 GB – 6.999 CNY (845€)

16/512 GB – 7.499 CNY (906€)

16 GB /1 TB – 8.499 CNY (1.026€) Prezzo al lancio

16/512 GB – 1.499,9€

16 GB/1 TB – 1.699,9€

Conclusioni e dove comprare

Il passaggio da Xiaomi 15 a 17 sembra minimo, ma obbligato per chi cerca le massime performance – il nuovo dispositivo presenta lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e un nuovo sensore fotografico. Comunque nel complesso siamo sempre di fronte ad un top di gamma compatto e piacevole.

La vera novità è il Camera Phone di ultima generazione: Xiaomi 17 Ultra non rinuncia alla sua estetica, eppure cambia stile (almeno la parte frontale); il comparto tecnico si aggiorna ma lo stesso vale per il sistema di fotocamere, ora migliorare non solo in termini di sensori ma come tecnologie dedicate. Inoltre la collaborazione con Leica è più forte che mai in questo modello.

Al momento i nuovi Xiaomi 17 e 17 Ultra possono essere acquistati solo in versione cinese, da store terzi. Il lancio in Occidente dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi, molto probabilmente in occasione del MWC 2026 di Barcellona (dal 2 al 5 marzo).

Per quanto riguarda i modelli attuali, Xiaomi 15 è acquistabile a 699€ mentre Xiaomi 15 Ultra è sceso a 1.099€ – in entrambi i casi nello store ufficiale italiano.

