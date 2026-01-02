Il 2026 di Xiaomi sarà affollato fin dall’inizio: Xiaomi 17, 17 Ultra e 17T in arrivo Global

L’anno nuovo è appena iniziato ma siamo già ansiosi di scoprire quando saranno annunciati Xiaomi 17 e 17 Ultra in versione Global. Le ultime indiscrezioni fanno di più: rivelano la finestra d’uscita (un’ennesima conferma) ed aggiungono anche un altro modello alla gamma, in arrivo poco dopo i fratelli maggiori.

Un leak svela il periodo d’uscita dei tre smartphone della serie Xiaomi 17 in versione Global

Crediti: Xiaomi

Secondo quanto riportato da un noto insider, Xiaomi 17 e 17 Ultra saranno annunciati in versione Global nel corso del mese di marzo – in linea con le voci precedenti. Il leaker fa riferimento al mercato indiano, tuttavia la cosa potrebbe interessare anche noi occidentali.

Il periodo d’uscita coincide con quello degli attuali top di gamma disponibili a livello internazionale; inoltre è probabile che i flagship di Xiaomi saranno tra i protagonisti del MWC 2026 – che si terrà dal 2 al 5 marzo –, un evento che potremmo definire a tutti gli effetti una tradizione.

Il mese di aprile vedrebbe invece il lancio globale di Xiaomi 17T, in netto anticipo rispetto ai tempi: solitamente il mese d’uscita è settembre, come avvenuto anche con Xiaomi 15T e 15T Pro.

Una roadmap che convince (ma ancora da prendere con cautela)

C’è da aggiungere che una simile tabella di marcia ha senso: durante la più importante fiera tech d’Europa (e una delle più importanti al mondo) ci sarà spazio per i due modelli di punta. Xiaomi 17 è il top di gamma compatto e ad alte performance, mentre Xiaomi 17 Ultra è il Camera Phone per chi punta all’eccellenza assoluta.

Come porta d’accesso alla serie Xiaomi 17T, in arrivo poco dopo: il dispositivo è ancora inedito ma visti i precedenti potrebbe basarsi su Redmi K90 Ultra – flagship in arrivo in Cina nel corso dei prossimi mesi.