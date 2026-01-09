Xiaomi 17 Pro e Pro Max potranno sfruttare LOFIC per i video, cosa significa e perché è importante?

Il confine tra i modelli di fascia alta e le varianti “Ultra” nel mondo degli smartphone è spesso definito da sfumature hardware quasi impercettibili ma decisive.

Tuttavia, per i possessori o i futuri acquirenti di Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max, questo divario sta per assottigliarsi notevolmente.

Secondo le ultime indiscrezioni confermate dai vertici dell’azienda, i due dispositivi sono pronti a ricevere un aggiornamento sostanziale che li avvicinerà pericolosamente alle capacità videografiche del fratello maggiore, lo Xiaomi 17 Ultra, eliminando la necessità di lenti aggiuntive o convertitori esterni.

Xiaomi 17 Pro, un potenziamento software per un hardware già pronto

La notizia arriva direttamente da Bao Xiao Li, Camera Product Manager di Xiaomi, il quale ha rivelato che la magia avverrà attraverso un aggiornamento del sistema operativo HyperOS.

La peculiarità di questa situazione risiede nel fatto che sia Xiaomi 17 Pro che la variante Pro Max sono stati progettati con un hardware nativamente predisposto per supportare la tecnologia LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). I sensori sono già al loro posto; mancava soltanto la chiave software per sbloccarne il pieno potenziale.

L’aggiornamento, la cui distribuzione è prevista tra la fine di gennaio e la metà di febbraio, abiliterà la registrazione video in 4K a 60fps con tecnologia LOFIC attiva.

Questo tempismo è particolarmente interessante per il mercato europeo ed italiano: considerando che il lancio globale della serie Xiaomi 17 è atteso teoricamente durante il Mobile World Congress (MWC) 2026 di Barcellona a fine febbraio, è molto probabile che gli utenti italiani si troveranno tra le mani dispositivi già aggiornati e capaci di offrire queste prestazioni fin dal primo giorno di utilizzo (“out of the box”).

Che cos’è la tecnologia LOFIC e perché è importante?

In termini fotografici, la tecnologia LOFIC agisce come una sorta di “valvola di sicurezza” per i pixel del sensore della fotocamera.

Durante le riprese in condizioni di illuminazione complessa o ad alto contrasto, si pensi a un tramonto particolarmente intenso o a una strada notturna illuminata da forti luci al neon, i pixel standard tendono a saturarsi rapidamente, venendo “sopraffatti” dalla luminosità. Il risultato è spesso un’immagine slavata, con le zone di luce che diventano macchie bianche prive di dettagli.

La tecnologia LOFIC risolve questo problema utilizzando un minuscolo condensatore integrato in ogni pixel per raccogliere l’eccesso di luce che altrimenti andrebbe perso o rovinerebbe l’esposizione. Questo permette di preservare i dettagli anche nei punti più luminosi dell’inquadratura, mantenendo al contempo la nitidezza nelle zone d’ombra.

La versione 2.0 di questa tecnologia, che verrà implementata sui nuovi Xiaomi, è ancora più raffinata: non solo migliora la gamma dinamica combinando metodi di archiviazione lineare e logaritmica, ma riduce il consumo energetico del 20%. Questo dettaglio è cruciale, poiché permette di filmare video HDR ad alta risoluzione per periodi più lunghi senza che lo smartphone soffra di surriscaldamento.

Un’esclusiva che taglia fuori i “veterani”

L’importanza di questo aggiornamento è sottolineata anche da chi, purtroppo, non potrà beneficiarne. I precedenti top di gamma, come lo Xiaomi 15 Ultra o lo Xiaomi 14 Ultra, pur rimanendo cameraphone di assoluta eccellenza, non riceveranno questa funzionalità.

La ragione è puramente fisica: i loro sensori non dispongono della tecnologia necessaria per gestire il flusso di lavoro LOFIC in 4K 60fps.

Questo aggiornamento rappresenta il passo successivo nell’evoluzione dell’imaging HDR mobile. Il risultato finale per l’utente sarà la possibilità di catturare video che appaiono estremamente naturali, con una gestione del contrasto e della luce che replica fedelmente la percezione dell’occhio umano.

Per gli utenti europei che attendono il debutto al MWC 2026, lo Xiaomi 17 Pro si prospetta non come un semplice aggiornamento annuale, ma come uno strumento creativo maturo e completo.