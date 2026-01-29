Xiaomi 17 Pro Max su DxOMark: convince ma meglio non puntare sui video

Il nuovo top di gamma Xiaomi 17 Pro Max passa da DxOMark, con un punteggio che vive di luci ed ombre. Il dispositivo non è riuscito ad entrare nella Top 10 della piattaforma, ma resta comunque una valida alternativa – a patto che si preferiscano gli scatti ai video.

Queste sono le capacità della fotocamera di Xiaomi 17 Pro Max: ecco quanto ha totalizzato su DxOMark

Crediti: DxOMark

Il cuore dell’esperienza è il sensore principale Light Fusion 950 da 50 MP, che ha dimostrato un rendimento al top in termini di esposizione e riproduzione cromatica. Nelle prove pratiche la fotocamera si è comportata bene, offrendo un bilanciamento del bianco accurato e colori estremamente piacevoli in quasi tutte le condizioni di luce.

Uno degli aspetti più impressionanti riguarda la gestione del rumore: il dispositivo riesce a preservare dettagli nitidi e naturali anche in situazioni di scarsa illuminazione, evitando elaborazioni artificiali aggressive. Anche i ritratti beneficiano di questa precisione, mostrando tonalità della pelle fedeli e un sistema di autofocus generalmente rapido, seppure con una una profondità di campo leggermente limitata nei ritratti di gruppo.

Passando alle ottiche secondarie, il teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5X rappresenta un punto di forza per chi ama catturare soggetti distanti, offrendo risultati solidi e superiori alla media a lunghe distanze focali. Tuttavia, la qualità dell’immagine può subire un calo nei range di zoom intermedi.

Inoltre, la fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP, pur offrendo immagini luminose e dettagliate, presenta un campo visivo più limitato rispetto alle soluzioni più ampie proposte dalla concorrenza diretta.

Crediti: DxOMark

Per quanto riguarda i video, i test hanno rilevato instabilità nelle transizioni del bilanciamento del bianco e nell’esposizione quando le condizioni di luce cambiano repentinamente. La stabilizzazione video è un altro punto critico, poiché sono stati osservati movimenti residui della camera anche durante riprese effettuate da posizione statica.

In condizioni di luce scarsa, il rumore digitale diventa più invadente nelle zone d’ombra, impedendo al dispositivo di eguagliare la fluidità e la pulizia dei video dei migliori smartphone della categoria.

Quindi tirando le somme Xiaomi 17 Pro Max si conferma come uno smartphone adatto per la fotografia, ma senza raggiungere l’eccellenza – e non indicato per i video. Basta osservare lo scarto del punteggio tra foto (165) e video (146) che si traduce in un voto complessivo di 159. Il dispositivo si conferma al pari di Xiaomi 15 Ultra ed ha raggiunto la 13° posizione nella classifica globale di DxOMark.

Per il giudizio completo del team di DxOMark potete dare un’occhiata all’articolo in fonte, con tutti i dettagli e i sample della fotocamera.