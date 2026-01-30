Xiaomi 17 svelato da uno store: ecco quanto costerà in Europa

Il nuovo top di gamma Xiaomi 17 non ha quasi più segreti in versione Global: il dispositivo è comparso in uno store online europeo, con prezzo e dettagli sulle specifiche. Insomma, sappiamo praticamente tutto e ora non resta che attendere la conferma per la data di presentazione!

Xiaomi 17 spunta in uno store online europeo con prezzo e altri dettagli

Crediti: notebookcheck

Per quanto riguarda colorazioni e tagli di memoria, Xiaomi 17 dovrebbe arrivare nelle versioni Black, Blue e Green, con 12/256 GB e 12/512 GB. Il fratello maggiore Xiaomi 17 Ultra sarebbe previsto nei colori Black, White e Green (quest’ultimo particolarmente sgargiante), con 16/512 GB e 16 GB/1 TB.

Il modello base è apparso nello store online di un rivenditore europeo, al prezzo di 1.099,9€ – per la configurazione di punta da 512 GB. Si tratterebbe di una mossa davvero niente male, se confermata: lo stesso prezzo di Xiaomi 15 al debutto, avvenuto lo scorso marzo. Questo parte da 999,9€ quindi non è da escludere che anche Xiaomi 17 possa arrivare a questa cifra, nel taglio da 256 GB.

Crediti: notebookcheck

Inoltre il rivenditore “conferma” la presenza di una batteria da 6.330 mAh, inferiore rispetto ai 7.000 mAh del modello cinese (in linea con i leak precedenti). Non abbiamo ancora una data precisa ma è probabile che Xiaomi 17 e 17 Ultra arriveranno a inizio marzo, in occasione del MWC 2026 – la fiera tech di Barcellona.

Scheda tecnica presunta – Versione Global

Dimensioni e peso: 151,1 x 71,8 x 8,06 mm, 191 grammi

Colorazioni: Black, White, Pink, Blue

Certificazione: IP68

Display: Flat OLED da 6,3″ 1.5K (2.656 x 1.220 pixel), LIPO, refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 4.497 mm 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.330 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP (f/1.67-2.4-2.0) con Light Fusion 950, OIS, ultra-wide 102° e teleobiettivo/macro con OIS Samsung JN5 | Ottiche Leica

Selfie camera: 50 MP (f/2.2), FOV 90°, autofocus

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

LEGGI ANCHE: Xiaomi 17 e 17 Ultra vs Xiaomi 15 e 15 Ultra: quali sono le differenze