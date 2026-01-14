Xiaomi 17 Max punterà tutto sulla batteria, trapelata la capacità

La prolifica serie Xiaomi 17 sembra destinata ad accogliere presto un nuovo e importante membro. Secondo le ultime informazioni trapelate da fonti autorevoli in Cina, il colosso tecnologico starebbe preparando il lancio dello Xiaomi 17 Max.

Questo dispositivo non si limiterebbe a completare la gamma attuale, ma si posizionerebbe sul mercato con una caratteristica distintiva molto netta: l’autonomia.

Xiaomi 17 Max sarà un campione di autonomia, ma sarà anche un flagship?

Xiaomi 17 – Crediti: Weibo

Le voci di corridoio, diffuse dal noto leaker Digital Chat Station, indicano che il prossimo smartphone sarà equipaggiato con la batteria più capiente mai vista su un dispositivo della serie 17, puntando a soddisfare quella fascia di utenza che considera la durata il fattore critico per eccellenza.

La capacità della batteria si attesterebbe sull’impressionante valore di 8.000 mAh. Se tale specifica venisse confermata, lo Xiaomi 17 Max supererebbe di gran lunga tutti i suoi “fratelli” attualmente in commercio.

Per dare un contesto alle dimensioni di questo componente, basti pensare che il modello base Xiaomi 17 ospita una batteria da 7.000 mAh, mentre le varianti Pro e Pro Max si fermano rispettivamente a 6.300 mAh e 7.500 mAh. Persino il recente modello di punta, lo Xiaomi 17 Ultra lanciato lo scorso Natale, si limita a 6.800 mAh.

Oltre alla pura capacità, il dispositivo non scenderà a compromessi sulla velocità di ricarica. Le fonti sostengono che lo Xiaomi 17 Max supporterà una ricarica cablata da 100W e una ricarica wireless da 50W. Questa configurazione allinea il dispositivo agli altri modelli della serie, superando addirittura la velocità di ricarica cablata del modello Ultra, che si ferma a 90W.

Potenza hardware e design raffinato

Sotto la scocca, lo Xiaomi 17 Max non dovrebbe riservare sorprese in negativo, mantenendo la continuità prestazionale della gamma. Il dispositivo sarà infatti alimentato dallo stesso processore che muove l’intera serie 17, ovvero lo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Questo dettaglio suggerisce che, una volta sul mercato, la differenza tra i cinque modelli non risiederà nella potenza di calcolo bruta, ma nelle funzionalità specifiche come display e fotocamere.

A proposito di display, il nuovo Max dovrebbe montare un pannello AMOLED da 6,9 pollici, dimensioni analoghe a quelle delle varianti Pro Max e Ultra, offrendo così un’ampia superficie di visualizzazione.

Il design frontale si preannuncia estremamente curato, caratterizzato da cornici ultra-sottili e simmetriche su tutti e quattro i lati, un dettaglio che conferirebbe al terminale un aspetto decisamente premium e moderno.

Al momento non vi è ancora una data di lancio ufficiale né conferme sulla disponibilità globale, dato che la serie 17 è attualmente limitata al mercato cinese. Tuttavia, l’intensificarsi dei rumor lascia presagire che Xiaomi potrebbe rompere il silenzio molto presto.