Xiaomi 17 Max: l’ultrasottile non rende, ma il maxi formato funziona ancora

Nel futuro della casa di Lei Jun ci sarà anche Xiaomi 17 Max: lo svela un insider cinese, annunciando anche il possibile periodo d’uscita. A quanto pare il formato ultrasottile non rende, mentre quello maxi va ancora forte – almeno seguendo la strategia del brand.

Ma cosa possiamo aspettarci da questa nuova aggiunta alla serie? Avrà da dire qualcosa (come i fratelli Pro e Pro Max) oppure sarà semplicemente una variante più grande?

Xiaomi 17 Max arriverà ad aprile, secondo i leak: ma quale sarà la sua caratteristica peculiare?

Xiaomi 17 – Crediti: Xiaomi

Nelle scorse ore è emerso un prototipo di Xiaomi 17 Air, smartphone ultrasottile in lavorazione e poi cancellato – secondo varie voci. Mentre gli smartphone ultrasottili arrancano, e possiamo parlare di un vero e proprio flop per la prima ondata, il successo della serie Xiaomi 17 è stato spinto proprio dal nuovissimo Pro Max.

Se c’è una cosa che abbiamo imparato dall’esperienza dei mini e dei dispositivi compatti è che quello che il pubblico chiede e ciò che compra è ben diverso. Quindi, a dispetto della voglia di telefoni più piccini e maneggevoli la realtà è che i padelloni piacciono eccome.

Lo ha capito bene Xiaomi con il successo del suo Pro Max ed ora toccherebbe anche a Xiaomi 17 Max. Il lancio dovrebbe avvenire verso marzo/aprile, ma solo in Cina; il telefono non monterebbe il display posteriore come i fratelli maggiori ma si tratterebbe di un upgrade in termini di dimensioni.

Quindi dovremmo ritrovare lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e un trittico di fotocamere con tele periscopico, stavolta con l’aggiunta di uno schermo da 6,8″ o 6,9″ di diagonale – contro i 6,3″ di Xiaomi 17 classico.

Cosa arriverà in Italia?

Purtroppo sia questo modello inedito (e ancora presunto), sia i due Pro con display posteriore resteranno un’esclusiva cinese. In Occidente dovrebbero arrivare solo Xiaomi 17 e l’ultimo Xiaomi 17 Ultra, una tradizione che ormai va avanti da tempo.

Non c’è ancora la conferma ma il palcoscenico più plausibile per il debutto europeo non può che essere il MWC 2026 di Barcellona, previsto nel periodo dal 2 al 5 marzo.