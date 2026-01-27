Xiaomi 17 Max sarà la stella da 200 MP che manca alla serie?

Il 2026 è iniziato all’insegna delle indiscrezioni sulle fotocamere da 200 MP ed ora tocca anche all’inedito Xiaomi 17 Max. Effettivamente la nuova gamma di punta del brand utilizza sono sensori da 50 MP e per il salto di livello bisogna andare direttamente alla versione Ultra.

Il nuovo modello Max potrebbe rendere giustizia anche al trittico “base” ma potrebbe esserci un compromesso legato al chipset.

Xiaomi 17 Max potrebbe avere una fotocamera da 200 MP, ma con un prezzo da pagare

Xiaomi 17 – Crediti: Xiaomi

Il lancio di Xiaomi 17 Max è stato anticipato in varie occasioni: il lancio sarebbe previsto verso marzo/aprile e dovremmo avere uno schermo più ampio rispetto ai 6,3″ di Xiaomi 17 standard – si parla di un pannello intorno ai 6,8″ o 6,9″.

La batteria non sarebbe da meno, sorpassando l’intera serie (compreso il Camera Phone Ultra) con una colossale unità da 8.000 mAh e doppia ricarica – cablata da 100W, wireless da 50W.

L’insider Digital Chat Station è tornato a parlare del dispositivo, stavolta svelando qualcosa sul comparto fotografico. Ebbene, in barba ai fratelli 17, 17 Pro e 17 Pro Max, la prossima aggiunta alla gamma dovrebbe introdurre un sensore principale da 200 MP targato Samsung HP, con dimensioni di 1/1.4″.

Ad accompagnare il modulo protagonista ci sarebbero un ultra-wide da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 50 MP, un sensore della serie Sony IMX8. Per ora l’unico smartphone di questa generazione dotato di una soluzione da 200 MP è Xiaomi 17 Ultra, con il suo teleobiettivo.

Tornando al modello Max vera incognita del telefono sarebbe rappresentata dal chipset: stando alle parole dell’insider a questo giro dovremmo avere un SoC Dimensity, un grande cambiamento rispetto agli altri device (tutti con Snapdragon 8 Elite Gen 5).

Gli altri rivali e il futuro di Xiaomi

Tra i vari brand cinesi, al momento Xiaomi è l’unico ad aver implementato i 200 MP solo nella variante Ultra. OPPO Find X9 Pro, vivo X300 e X300 Pro, iQOO Z11 Turbo, Honor 400 e 400 Pro: tutti hanno almeno un sensore da 200 MP, come principale o tele. Varcando i confini cinesi potremmo citare anche Samsung Galaxy S25 Ultra, e non sarebbe nemmeno l’unico.

Xiaomi 17 Max potrebbe essere il dispositivo della serie principale in grado di cambiare le cose e fare da apripista alla prossima generazione. Non a caso, di recente sono spuntate voci su Xiaomi 18 Pro: il futuro top di gamma potrebbe alzare ancora di più il livello, pare con due fotocamere da 200 MP (principale e tele periscopico).