Xiaomi 17 Air: c’è un prototipo, ma non è tutto rose e fiori

Sono passate solo poche ore dalle ultime indiscrezioni sul primo smartphone ultrasottile di Xiaomi, ma ecco spuntare altre novità – sia positive che negative. Il presunto Xiaomi 17 Air (questo il possibile nome commerciale) è stato avvistato sotto forma di prototipo.

Sicuramente un passo avanti importante verso la commercializzazione del telefono, ma in realtà non sarebbe tutto rose e fiori. Le voci sono contrastanti e si parla perfino di una possibile cancellazione del progetto, nonostante il prototipo.

Xiaomi 17 Air potrebbe non vedere mai la luce, ma ecco il presunto prototipo dello smartphone ultrasottile

Crediti: Weibo, ripostato da @feni_book (X)

Il video leak trapelato in rete mostrerebbe parte della scocca del misterioso Xiaomi 17 Air: il terminale presenterebbe un profilo sottile – come ci si aspetterebbe da un ultrasottile – con una modulo fotografico principale orizzontale.

E sì, anche nel caso di questo Air l’ispirazione arriva da Cupertino e dal suo iPhone Air – lanciato durante l’evento dello scorso settembre insieme alla gamma 17.

La dual camera è posizionata all’interno del modulo a capsula; frontalmente un display da 6,59″ di diagonale (non visibile nel prototipo) mentre il corpo misura 5,5 mm di spessore. Il leaker ci informa che il telefono non è mai arrivato alla produzione di massa e molto probabilmente non arriverà mai sul mercato.

The Xiaomi 17 Air engineering hands on, 6.59-inch display, an ultra-thin 5.5 mm body, and a dual-camera setup. Unfortunately, it never made it to mass production. pic.twitter.com/0Zgk1u6KS5 — fenibook (@feni_book) January 10, 2026

Il progetto sarebbe stato annullato, a dispetto anche delle indiscrezioni risalenti solo a pochi giorni fa – che parlano del possibile Xiaomi Slim.

Come al solito è impossibile conoscere con certezza i piani di Xiaomi, specialmente quando si parla di un dispositivo inedito per il brand. Comunque sono mesi che va avanti questo tira e molla tra insider che sostengono la cancellazione e quelli per l’uscita del primo ultrasottile del brand.

Tutta questa incertezza da parte degli stessi leaker non fa che avvalorare l’ipotesi più plausibile: gli ultrasottili sono stati un flop a causa dei compromessi di cui necessitano e del fatto che – a parità di prezzo – è oggettivamente meglio scegliere un flagship “classico”.