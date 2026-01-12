Xiaomi 17 Air: c’è un prototipo, ma non è tutto rose e fiori

Sono passate solo poche ore dalle ultime indiscrezioni sul primo smartphone ultrasottile di Xiaomi, ma ecco spuntare altre novità – sia positive che negative. Il presunto Xiaomi 17 Air (questo il possibile nome commerciale) è stato avvistato sotto forma di prototipo.
Sicuramente un passo avanti importante verso la commercializzazione del telefono, ma in realtà non sarebbe tutto rose e fiori. Le voci sono contrastanti e si parla perfino di una possibile cancellazione del progetto, nonostante il prototipo.
Xiaomi 17 Air potrebbe non vedere mai la luce, ma ecco il presunto prototipo dello smartphone ultrasottile
Il video leak trapelato in rete mostrerebbe parte della scocca del misterioso Xiaomi 17 Air: il terminale presenterebbe un profilo sottile – come ci si aspetterebbe da un ultrasottile – con una modulo fotografico principale orizzontale.
E sì, anche nel caso di questo Air l’ispirazione arriva da Cupertino e dal suo iPhone Air – lanciato durante l’evento dello scorso settembre insieme alla gamma 17.
La dual camera è posizionata all’interno del modulo a capsula; frontalmente un display da 6,59″ di diagonale (non visibile nel prototipo) mentre il corpo misura 5,5 mm di spessore. Il leaker ci informa che il telefono non è mai arrivato alla produzione di massa e molto probabilmente non arriverà mai sul mercato.
Il progetto sarebbe stato annullato, a dispetto anche delle indiscrezioni risalenti solo a pochi giorni fa – che parlano del possibile Xiaomi Slim.
Come al solito è impossibile conoscere con certezza i piani di Xiaomi, specialmente quando si parla di un dispositivo inedito per il brand. Comunque sono mesi che va avanti questo tira e molla tra insider che sostengono la cancellazione e quelli per l’uscita del primo ultrasottile del brand.
Tutta questa incertezza da parte degli stessi leaker non fa che avvalorare l’ipotesi più plausibile: gli ultrasottili sono stati un flop a causa dei compromessi di cui necessitano e del fatto che – a parità di prezzo – è oggettivamente meglio scegliere un flagship “classico”.