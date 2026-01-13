X Down per tantissimi utenti: che cosa sta succedendo | 13 Gennaio

Il pomeriggio di martedì 13 gennaio 2026 si è aperto con un improvviso blackout digitale per tantissimi utenti in tutto il mondo. X (ex Twitter) è un punto di riferimento globale numerosi appassionati e da poco ha smesso di funzionare correttamente.

Essendo uno dei primi luoghi virtuali a cui le persone si rivolgono per aggiornamenti rapidi o informazioni in tempo reale, l’attuale stop sta creando un vuoto significativo per chiunque cerchi di postare o visualizzare contenuti in questi minuti.

X (ex Twitter) Down oggi, 13 gennaio: ci sono problemi con il social di Elon Musk

Crediti: Downdetector

I segnali del malfunzionamento sono diventati evidenti a partire dal primo pomeriggio, colpendo sia gli utenti che utilizzano le applicazioni sia chi accede tramite browser.

Nello specifico, le versioni dell’app per Android e iPhone, pur avviandosi regolarmente, non riescono a caricare nuovi contenuti nel feed, mostrando agli utenti un messaggio che segnala l’impossibilità di recuperare i post.

La situazione non è diversa per la navigazione desktop: chi tenta di accedere al sito riceve un messaggio d’errore generico che invita a ricaricare la pagina.

Secondo i dati raccolti da portali di monitoraggio come Downdetector, le segnalazioni hanno raggiunto rapidamente numeri elevati, confermando che il problema ha una portata internazionale (X è down anche in Italia) e non è limitato a singole aree geografiche.

Al momento l’azienda non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle ragioni tecniche dietro questo crollo.