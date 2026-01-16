L’IA toglie traffico a Wikipedia: Microsoft, Google e Amazon pagheranno per l’accesso “enterprise” ai dati

In occasione del venticinquesimo anniversario di Wikipedia, la Wikimedia Foundation ha annunciato una svolta strategica fondamentale per la sopravvivenza dell’enciclopedia libera più famosa al mondo.

Di fronte alla crescente influenza dell’intelligenza artificiale, che utilizza massicciamente i contenuti del sito per addestrare i propri modelli, l’organizzazione ha ufficializzato una serie di accordi commerciali con i giganti della tecnologia.

Microsoft, Meta, Amazon, insieme alle realtà emergenti come Perplexity e la francese Mistral AI, si sono unite a Google nel finanziare l’accesso ai progetti Wikimedia, riconoscendo il valore economico dei dati che alimentano i loro sistemi.

Wikimedia Foundation, un nuovo equilibrio economico per l’era dell’IA

Crediti: Gemini

La decisione nasce da una necessità pragmatica e urgente. Nell’ultimo anno, la fondazione ha lanciato l’allarme riguardo a un calo del traffico diretto verso il sito, un fenomeno attribuibile in gran parte alla diffusione dei chatbot e dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

Questi strumenti, capaci di fornire riassunti immediati ed esaustivi, disincentivano l’utente dal cliccare sui link originali, minando alla base il modello di sostenibilità di Wikipedia, che si regge sulle donazioni dei visitatori.

Parallelamente, l’attività di “scraping”, ovvero l’estrazione automatizzata dei dati da parte delle compagnie tecnologiche per addestrare le loro IA, ha comportato un aumento vertiginoso dei costi dei server per l’organizzazione no-profit.

Lane Becker, presidente di Wikimedia Enterprise, ha spiegato come la situazione richiedesse un intervento strutturale. L’obiettivo era spostare queste grandi aziende dalla piattaforma gratuita, pensata per il pubblico, verso una soluzione commerciale che potesse compensare i costi infrastrutturali e garantire la continuità operativa dell’enciclopedia.

Wikimedia Enterprise: dati “su misura” per le Big Tech

Il veicolo di questa transizione è Wikimedia Enterprise, un’iniziativa lanciata nel 2021 che offre un servizio premium alle grandi aziende. A differenza dell’accesso pubblico, questa soluzione mette a disposizione API ad alta velocità e set di dati strutturati specificamente per l’uso commerciale e l’addestramento degli algoritmi.

Becker ha precisato che il programma non si limita a vendere l’accesso, ma prevede una collaborazione attiva: la fondazione accoglie le richieste di funzionalità specifiche da parte delle aziende e lavora per organizzare i dati in modo che supportino le loro necessità tecniche.

Sebbene Google fosse già un partner noto, l’annuncio odierno rivela che Microsoft, Perplexity e Mistral AI hanno aderito al programma nel corso dell’ultimo anno. Inoltre, viene reso noto per la prima volta che anche colossi come Meta e Amazon figurano tra i partner “esistenti”, formalizzando una relazione che fino ad ora era rimasta lontana dai riflettori.

I fondi raccolti tramite queste partnership vengono reinvestiti direttamente nei progetti della no-profit, contribuendo a stabilire un modello di business più solido e meno dipendente dalle sole donazioni individuali.

Una simbiosi necessaria

La logica sottesa a questi accordi è quella della mutua dipendenza. Come sottolineato dai vertici di Wikimedia, è nell’interesse stesso delle compagnie di intelligenza artificiale supportare la longevità di Wikipedia.

I progetti della fondazione, che includono anche Wikivoyage, Wikibooks e Wikiquote, rappresentano infatti gran parte dei dati di addestramento per quasi tutti i moderni sistemi di IA. Senza un flusso costante di informazioni aggiornate, verificate e curate dalla comunità umana, la qualità delle risposte fornite dai chatbot degraderebbe rapidamente.

Raggiungere un nuovo “equilibrio sostenibile“, secondo Becker, è quindi critico non solo per l’esistenza di Wikipedia, ma per la stessa sopravvivenza ed efficacia dei servizi offerti dai giganti del tech.

Questo accordo segna dunque un passaggio storico: il riconoscimento ufficiale che, nell’era dell’informazione sintetica, la conoscenza umana curata e libera ha un costo che le aziende più ricche del mondo devono contribuire a sostenere.