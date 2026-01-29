WhatsApp vuole tutelarti con la nuova modalità privacy avanzata, che cos’è e come funziona

Con l’aggiornamento rilasciato da pochi giorni, WhatsApp ha voluto alzare di nuovo l’asticella sugli standard di sicurezza della propria applicazione.

L’introduzione della modalità Privacy Avanzata rappresenta una presa di coscienza: la crittografia end-to-end, per quanto robusta, proteggeva il messaggio ma lasciava esposto l’utente.

WhatsApp: cos’è la modalità privacy avanzata e come attivarla

Crediti: Canva

La novità risiede nel menu “Privacy“, sotto la nuova voce “Avanzate“. Una volta attivato il sistema, l’applicazione cessa di comportarsi come un social network aperto e assume le sembianze di uno strumento di comunicazione strettamente privato. La logica alla base è quella del “zero trust”, ovvero nessuna fiducia verso chi non è già stato validato.

Nella pratica quotidiana, questo si traduce in un blocco preventivo e silenzioso di qualsiasi interazione non richiesta. Se un numero sconosciuto tenta di inviare un file multimediale o un documento, il sistema lo respinge alla radice prima che possa toccare la memoria del dispositivo.

È una risposta necessaria all’aumento vertiginoso di malware veicolati tramite allegati apparentemente innocui, una tecnica che negli ultimi anni ha colpito indiscriminatamente.

Inoltre, viene meno quella funzionalità automatica che generava le anteprime dei link: cliccare su un URL inviato da un estraneo non attiverà più il caricamento in background della pagina, impedendo così ai tracker di captare l’indirizzo IP e la geolocalizzazione dell’utente senza il suo consenso esplicito.

L’invisibilità come strumento di difesa

Oltre a bloccare ciò che entra, la nuova modalità blinda ciò che esce, o meglio, ciò che appare all’esterno. L’identità digitale dell’utente viene offuscata per chiunque non faccia parte della cerchia dei contatti salvati.

Foto profilo, orari di ultimo accesso e lo stato online diventano informazioni classificate, invisibili agli occhi di stalker o bot che scansionano la rete per profilare le abitudini delle persone.

Anche il disturbo sonoro viene eliminato: le chiamate da numeri ignoti vengono silenziate automaticamente. Il telefono non squilla, non vibra e non illumina lo schermo, relegando questi tentativi di contatto a una notifica discreta che l’utente può consultare in un secondo momento.

È la risposta definitiva al fenomeno delle chiamate spam che, nel 2026, ha raggiunto livelli di saturazione insostenibili per molti anche su WhatsApp.

Chi ha bisogno di questa fortezza digitale?

Inizialmente concepita per categorie ad alto rischio come giornalisti investigativi, dissidenti politici o persone che lavorano in contesti geopolitici instabili, questa funzione sta trovando un pubblico inaspettatamente vasto.

La distinzione tra un bersaglio sensibile e un cittadino comune si è assottigliata drasticamente a causa dell’evoluzione delle truffe digitali.

Tuttavia, blindare il proprio account comporta un prezzo in termini di esperienza d’uso. Attivare questa protezione significa accettare un’applicazione più austera e meno accomodante.

Si corre il rischio concreto di perdere la chiamata del corriere che deve consegnare un pacco o di non visualizzare immediatamente un contenuto legittimo inviato da una nuova conoscenza.

È un ritorno a una comunicazione più intenzionale e meno passiva. WhatsApp ha di fatto offerto una scelta binaria: si può continuare a privilegiare la comodità di un mondo aperto, oppure si può scegliere di “chiudere le finestre”, accettando qualche scomodità pur di dormire sonni tranquilli in un ambiente digitale sempre più ostile.