WhatsApp sarà più social: in arrivo le immagini di copertina, come Facebook

Gli utenti che utilizzano Facebook conoscono bene le immagini di copertina: si tratta di foto in formato 16:9 che vengono utilizzate per personalizzare il proprio profilo, disponibili nella in app che nella versione desktop del social di Zuckerberg.

Questa novità arriverà anche per WhatsApp, anche se per il momento si tratta di un primo avvistamento grazie all’ultima beta per iOS. Tuttavia il software contiene abbastanza per farci capire come funzioneranno le nuove copertine dell’app di messaggistica.

WhatsApp sta testando le immagini di copertina in stile Facebook: ecco come funzioneranno

Crediti: WABetaInfo, WhatsApp

Nel momento in cui scriviamo la nuova funzionalità di WhatsApp è in fase di sviluppo e non è disponibile in maniera attiva. Le immagini di copertina sono “nascoste” all’interno della versione beta 26.1.10.73 dell’app per iOS ma il team di WABetaInfo è riuscito a cavare fuori vari dettagli.

In futuro gli utenti di WhatsApp potranno inserire nel profilo un’immagine di copertina, dal formato simile a quello utilizzato da Facebook. Questa potrà essere modificata, riposizionata o rimossa in qualsiasi momento, indipendentemente dalla foto profilo e dalle altre informazioni.

Nelle impostazioni relative alla privacy sarà possibile rendere visibile a Tutti (o a Nessuno oppure solo a I miei contatti) la copertina, proprio come avviene con lo stato online e la foto profilo.

Come evidenziato poco sopra, le immagini di copertina per WhatsApp non sono ancora disponibili e non sappiamo quando lo saranno. Una cosa è certa: il team di sviluppo sta lavorando per implementare progressivamente nuove funzionalità (come il tanto atteso supporto agli account multipli).