vivo X300 Ultra: questo dettaglio “minuscolo” potrebbe fare la differenza

L’ultima aggiunta sulle fotocamere di vivo X300 Ultra arriva dall’insider cinese Digital Chat Station. Secondo il leaker, il prossimo Camera Phone sarà il primo a montare un sensore multispettrale da 5 MP, una soluzione personalizzata progettata per offrire una maggiore precisione del colore, sia in ambito foto che video.
vivo X300 Ultra potrebbe avere una marcia in più rispetto ad altri Camera Phone, tutto grazie ad un sensore
Colori, tono della pelle, bilanciamento del bianco, HDR, fotografia notturna e coerenza video in diverse condizioni di illuminazione: questi sarebbero tutti gli aspetti che vedrebbero dei miglioramenti, secondo l’insider.
Si tratta di un sensore “minore” rispetto a quello principale e al tanto chiacchierato teleobiettivo periscopico (entrambi da 200 MP), ma sicuramente in grado di fare la differenza. Nel nostro approfondimento sulla fotocamera di vivo X300 Pro viene menzionato anche il sensore multispettrale da 2 MP, un’aggiunta significativa per la fedeltà cromatica.
In base a quanto emerso finora, vivo X300 Ultra avrebbe dalla sua un sensore inedito Sony IMX09E da 200 MP con una lunghezza focale di 35 mm, supportato da un teleobiettivo periscopico da 200 MP – con sensore personalizzato Samsung HPB (lo stesso tele di vivo X300 Pro) – e un ultra-wide da 50 MP (Sony LYT-828).
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED LTPO 6,8″ 2K (3.168 x 1.440 pixel) con refresh rate 1-120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 2.160 Hz, luminosità di picco di 4.500 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: LPDDR5X Ultra
- Storage: UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: 100W, wireless
- Fotocamera: tripla con 200 + 200 + 50 MP (f/?) con ottiche ZEISS, ISP V3+ e VS1, Sony IMX90E con OIS, teleobiettivo periscopico (Samsung HPB) con OIS e ultra-wide LYT-828 + sensore multispettrale da 5 MP
- Selfie camera: Samsung JN1, 50 MP (f/2.0)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, tasto programmabile (come X300 Pro) oppure tasto di scatto (come X200 Ultra)
- Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6