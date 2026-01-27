vivo X200T ufficiale: l’ex serie top ha ancora qualcosa da aggiungere

Nonostante il debutto della serie X300 e il modello Ultra in dirittura d’arrivo, il brand cinese ha ancora a cuore la scorsa generazione. Lo ha dimostrato in queste ore con il lancio Global (per ora solo in India) di vivo X200T, un’ulteriore aggiunta alla gamma.

Il dispositivo ricalca stile e caratteristiche dei fratelli maggiori, con un look che strizza l’occhio ai Camera Phone di alto livello e un comparto tecnico basato su MediaTek.

vivo X200T: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: vivo

Il nuovo arrivato si presenta come un’alternativa “economica” alle ultime uscite del brand ed è dotato di caratteristiche di fascia alta. vivo X200T presenta l’iconico design della serie, con un ampio modulo fotografico circolare: all’interno trova spazio un trittico di sensori da 50 + 50 + 50 MP con ottiche ZEISS, stabilizzazione ottica e un teleobiettivo periscopico.

La parte frontale presenta un punch hole con una selfie camera da 32 MP; il display piatto AMOLED misura 6,67″ di diagonale con una luminosità di picco di 5.000 nit.

Crediti: vivo

Come vivo X200, il dispositivo fa affidamento su un chipset MediaTek – in questo caso il Dimensity 9400+. Il telefono si posiziona una spanna sotto gli attuali vivo X300, entrambi (base e Pro) equipaggiati con l’ultimo Dimensity 9500.

Tra le altre caratteristiche abbiamo memorie LPDDR5X Ultra e UFS 4.1, 6.200 mAh di batteria con ricarica da 90W, il supporto a quella wireless da 40W e Android 16 (con OriginOS 6). La casa cinese ha promesso 5 anni di aggiornamenti Android e ben 7 anni di patch di sicurezza.

Crediti: vivo

Il nuovo vivo X200T ha debuttato in India a partire da circa 551€ al cambio attuale: abbiamo quindi a che fare con un modello di fascia alta che funge da apripista per la gamma premium. Al momento non ci sono dettagli sull’uscita in altri Paesi, ma se arriveranno novità aggiorneremo l’articolo con tutti i dettagli del caso.

vivo X200T – Scheda tecnica