vivo X200T, le specifiche non sono più un segreto

Il mercato degli smartphone si prepara ad accogliere un nuovo protagonista, con l’India pronta a fare da apripista per il debutto del vivo X200T.

Dopo le prime indiscrezioni emerse lo scorso dicembre, un nuovo leak ha sollevato definitivamente il velo sulle caratteristiche tecniche del dispositivo, delineando un quadro che punta in alto.

vivo X200T, tutte le specifiche trapelate

Al centro della scheda tecnica del nuovo vivo X200T batte il processore MediaTek Dimensity 9400+, un SoC che promette prestazioni di altissimo livello.

Colpisce anche l’impegno sul fronte software. Secondo le fonti, lo smartphone arriverà sul mercato con Android 16 preinstallato sin dal primo giorno. A rendere l’offerta ancora più allettante è la politica di supporto a lungo termine: l’azienda sembra intenzionata a garantire ben cinque aggiornamenti principali del sistema operativo e sette anni di patch di sicurezza.

Una longevità che, se confermata, renderebbe l’X200T un investimento sicuro nel tempo, supportato anche da tecnologie di connettività di ultima generazione come il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.4 e il supporto nativo per le eSIM.

Comparto fotografico firmato Zeiss

La fotografia rimane uno dei pilastri fondamentali per vivo, e l’X200T non fa eccezione. Il comparto posteriore si affida a una configurazione a tripla fotocamera, dove ogni sensore vanta una risoluzione da 50 MP, garantendo coerenza qualitativa su tutte le lunghezze focali.

Il sensore principale è un Sony LYT-702 stabilizzato otticamente (OIS), descritto come “super photo sensitive”, progettato per catturare immagini nitide anche in condizioni di luce difficile.

Ad affiancarlo troviamo un teleobiettivo periscopico, basato presumibilmente sul sensore Sony LYT 600, e un modulo ultra-grandangolare che utilizza il sensore Samsung ISOCELL JN1. L’intera ottica è sviluppata in collaborazione con Zeiss, promettendo funzionalità avanzate. Per gli amanti dei selfie, la parte frontale ospita un sensore da 32 MP, integrato discretamente in un foro nel display.

Design, display e autonomia

L’esperienza visiva è affidata a un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K (1260 x 2800 pixel). Sotto lo schermo, vivo ha integrato un lettore di impronte digitali 3D a ultrasuoni, una tecnologia generalmente più rapida e sicura rispetto ai sensori ottici tradizionali.

Il design, che secondo i rumor ricalcherà molto da vicino le linee del vivo X200 FE, sarà disponibile nelle colorazioni Nero e Viola, mantenendo un’estetica sobria ma elegante.

Uno dei punti di forza più impressionanti del dispositivo è senza dubbio l’autonomia. Sotto la scocca trova spazio una capiente batteria da 6.200 mAh, un valore al di sopra della media attuale, supportata da un sistema di ricarica rapida cablata a 90W e wireless a 40W.

Per gestire le temperature durante le sessioni di utilizzo intenso o la ricarica rapida, il telefono è dotato di un sistema di dissipazione del calore a camera di vapore. Inoltre, la costruzione vanta certificazioni IP68 e IP69, garantendo una protezione totale contro polvere e immersioni, oltre alla resistenza a getti d’acqua ad alta pressione.

Prezzi e disponibilità

Il lancio del vivo X200T è atteso per l’ultima settimana di gennaio, con un debutto focalizzato sul mercato indiano. Il posizionamento di prezzo suggerito dalle indiscrezioni si colloca nella fascia tra le 50.000 e le 55.000 Rupie indiane (tra 475 e 530 euro al cambio).

Resta da vedere se e quando questo dispositivo varcherà i confini internazionali per arrivare anche in Europa, ma le premesse tecniche suggeriscono che si tratterebbe di un concorrente temibile nella fascia medio-alta del mercato.