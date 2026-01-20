vivo X200T con tripla fotocamera ZEISS: c’è la data ufficiale

La gamma X sta per ricevere una nuova aggiunta Global: vivo X200T ha una data di presentazione, dopo le indiscrezioni precedenti (parecchio corpose). Per l’occasione la compagnia cinese ha alzato il sipario sul design e sul comparto fotografico del dispositivo, offrendo una panoramica chiara di quello che ci aspetta.
vivo X200T: ufficiale la data di presentazione
La data d’uscita di vivo X200T è fissata per il 27 gennaio e al momento si parla del solo mercato indiano. Aspettando di saperne di più in merito al debutto in altri mercati, facciamo il punto dei dettagli finora.
Gli attuali vivo X300 e X300 Pro sono dotati di schermi da 6,31″ e 6,78″ di diagonale: il nuovo modello si posizionerà esattamente in mezzo, con un pannello da 6,67″. Come anticipato in apertura, il brand ha già svelato le fotocamere: ci sarà un sensore principale IMX921 da 50 MP con apertura f/1.57, accompagnato da un ultra-grandangolare da 50 MP (Samsung JN1, f/2.0) ed un teleobiettivo periscopico da 50 MP (IMX882, f/2.57), con zoom fino a 100X.
A muovere il tutto troveremo il chipset Dimensity 9400+ di MediaTek, ex SoC di punta del produttore. Di seguito trovate la scheda tecnica, basata sui leak e le conferme finora.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED 6,67″ 1.5K (2.800 x 1.260 pixel) con refresh rate 120 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento /
- SoC: MediaTek Dimensity 9400+, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,73 GHz – Cortex-X925
- 3 x 3,3 GHz – Cortex-X4
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720
- GPU: Mali-G925 Immortalis MP12
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS
- Batteria: 6.200 mAh
- Ricarica: 90W, wireless 40W
- Fotocamera: tripla con 50 + 50 + 50 MP (f/1.57-2.0-2.57) con ottiche ZEISS, OIS, Sony IMX921, ultra-wide JN1 e teleobiettivo periscopico IMX882 con OIS
- Selfie camera: 32 MP (f/?)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6