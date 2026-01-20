vivo X200T con tripla fotocamera ZEISS: c’è la data ufficiale

La gamma X sta per ricevere una nuova aggiunta Global: vivo X200T ha una data di presentazione, dopo le indiscrezioni precedenti (parecchio corpose). Per l’occasione la compagnia cinese ha alzato il sipario sul design e sul comparto fotografico del dispositivo, offrendo una panoramica chiara di quello che ci aspetta.

vivo X200T: ufficiale la data di presentazione

Crediti: vivo

La data d’uscita di vivo X200T è fissata per il 27 gennaio e al momento si parla del solo mercato indiano. Aspettando di saperne di più in merito al debutto in altri mercati, facciamo il punto dei dettagli finora.

Gli attuali vivo X300 e X300 Pro sono dotati di schermi da 6,31″ e 6,78″ di diagonale: il nuovo modello si posizionerà esattamente in mezzo, con un pannello da 6,67″. Come anticipato in apertura, il brand ha già svelato le fotocamere: ci sarà un sensore principale IMX921 da 50 MP con apertura f/1.57, accompagnato da un ultra-grandangolare da 50 MP (Samsung JN1, f/2.0) ed un teleobiettivo periscopico da 50 MP (IMX882, f/2.57), con zoom fino a 100X.

A muovere il tutto troveremo il chipset Dimensity 9400+ di MediaTek, ex SoC di punta del produttore. Di seguito trovate la scheda tecnica, basata sui leak e le conferme finora.

Scheda tecnica presunta