vivo V70 in arrivo in Europa: lo conferma l’etichetta energetica

Il nuovo vivo V70 si avvicina sempre di più all’uscita ed ora abbiamo anche la conferma del lancio europeo. Il dispositivo è stato avvistato grazie all’etichetta energetica; intanto abbiamo raccolto per voi tutte le indiscrezioni finora ed abbiamo tracciato il profilo del prossimo modello della famiglia V.

vivo V70 ha ricevuto l’etichetta energetica europea

Crediti: EPREL

L’imminente vivo V70 ha ricevuto l’etichetta energetica EPREL, la nuova certificazione europea per smartphone e tablet entrata in vigore lo scorso giugno, che serve ad indicare in modo chiaro l’efficienza energetica dei dispositivi.

Grazie ad essa scopriamo che il nuovo vivo monta una batteria da 6.320 mAh, che dovrebbe tradursi in 6.500 mAh a livello commerciale. Inoltre il telefono è certificato IP68 contro polvere ed acqua.

A questo punto il lancio in Europa è confermato, ma resta ancora da vedere se il dispositivo arriverà in Italia – anche se non è da escludere dato che la serie V ha trovato spazio da noi in varie occasioni.

Cosa sappiamo di vivo V70 e V70 Elite

vivo S50 – Crediti: vivo

Intanto le indiscrezioni sulla serie non mancano di certo: il lancio sarebbe previsto entro metà febbraio e dovrebbero debuttare due smartphone, almeno per quanto riguarda il mercato indiano, ossia vivo V70 e V70 Elite.

Il fratello maggiore vivo V70 Elite dovrebbe essere un rebrand di vivo S50, dispositivo lanciato in Cina a dicembre. Specifiche e design resterebbero invariati, fatta eccezione per l’aggiunta delle ottiche ZEISS – assenti a bordo del modello cinese.

Parliamo di un telefono da 6,59″ con a bordo lo Snapdragon 8s Gen 3 ed un trittico di fotocamere da 50 + 8 + 50 MP con un teleobiettivo periscopico dotato di zoom ottico 3X.

vivo V70 dovrebbe presentare le stesse caratteristiche ma con colorazioni differenti e il chipset Snapdragon 7 Gen 4.

Scheda tecnica presunta