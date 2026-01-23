vivo V70 in arrivo in Europa: lo conferma l’etichetta energetica

Il nuovo vivo V70 si avvicina sempre di più all’uscita ed ora abbiamo anche la conferma del lancio europeo. Il dispositivo è stato avvistato grazie all’etichetta energetica; intanto abbiamo raccolto per voi tutte le indiscrezioni finora ed abbiamo tracciato il profilo del prossimo modello della famiglia V.
vivo V70 ha ricevuto l’etichetta energetica europea
L’imminente vivo V70 ha ricevuto l’etichetta energetica EPREL, la nuova certificazione europea per smartphone e tablet entrata in vigore lo scorso giugno, che serve ad indicare in modo chiaro l’efficienza energetica dei dispositivi.
Grazie ad essa scopriamo che il nuovo vivo monta una batteria da 6.320 mAh, che dovrebbe tradursi in 6.500 mAh a livello commerciale. Inoltre il telefono è certificato IP68 contro polvere ed acqua.
A questo punto il lancio in Europa è confermato, ma resta ancora da vedere se il dispositivo arriverà in Italia – anche se non è da escludere dato che la serie V ha trovato spazio da noi in varie occasioni.
Cosa sappiamo di vivo V70 e V70 Elite
Intanto le indiscrezioni sulla serie non mancano di certo: il lancio sarebbe previsto entro metà febbraio e dovrebbero debuttare due smartphone, almeno per quanto riguarda il mercato indiano, ossia vivo V70 e V70 Elite.
Il fratello maggiore vivo V70 Elite dovrebbe essere un rebrand di vivo S50, dispositivo lanciato in Cina a dicembre. Specifiche e design resterebbero invariati, fatta eccezione per l’aggiunta delle ottiche ZEISS – assenti a bordo del modello cinese.
Parliamo di un telefono da 6,59″ con a bordo lo Snapdragon 8s Gen 3 ed un trittico di fotocamere da 50 + 8 + 50 MP con un teleobiettivo periscopico dotato di zoom ottico 3X.
vivo V70 dovrebbe presentare le stesse caratteristiche ma con colorazioni differenti e il chipset Snapdragon 7 Gen 4.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 157,52 x 74,33 x 7,59 mm, 197 grammi
- Colorazioni:
- V70 – Passion Red, Lemon Yellow
- V70 Elite – Passion Red, Sand Beige, Black
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K+ (2.750 x 1.260 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, luminosità di picco di 5.000 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 4.200 mm2
- SoC:
- V70 – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,8 GHz – Cortex-A720
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720
- 3 x 1,84 GHz – Cortex-A520
- GPU: Adreno 722
- V70 Elite – Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3 GHz – Cortex-X4
- 4 x 2,8 GHz – Cortex-A720
- 3 x 2 GHz – Cortex-A520
- GPU: Adreno 735
- V70 – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 90W
- Fotocamera: tripla 50 + 8 + 50 MP (f/1.88-2.2-2.65) con OIS, ultra-wide da 110° e teleobiettivo periscopico IMX882 con OIS
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6