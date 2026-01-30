vivo V70 e V70 Elite pronti al debutto, con processori Snapdragon e fotocamere ZEISS

Nei giorni scorsi l’etichetta energetica ha svelato il lancio europeo di vivo V70, ma ora il brand cinese è sceso in campo. Tramite i canali ufficiali ha confermato sia il debutto del dispositivo che della versione Elite, al momento solo per il mercato indiano. Intanto fioccano le immagini leak e tra indiscrezioni e conferme, ormai il quadro è chiaro al 100%: mancano solo la data precisa e il prezzo!

vivo V70 e V70 Elite confermati: i nuovi smartphone arriveranno a febbraio, con Snapdragon 8s Gen 3 e ottiche ZEISS

Crediti: vivo

In base a quanto rivelato dal brand, vivo V70 e V70 Elite sono in arrivo in India: il lancio è previsto per febbraio, con il chipset Snapdragon 8s Gen 3 e ottiche Zeiss. Come anticipato in apertura sappiamo già che almeno uno dei due arriverà in Europa: lo rivela l’etichetta energetica.

Intanto le immagini e i dettagli tecnici “confermano” quello che già sappiamo da tempo: si tratterà di rebrand di modelli della serie vivo S50, con design e specifiche identiche e l’aggiunta delle migliorie Zeiss.

Crediti: vivo

I due smartphone avrebbero molto in comune: stesso look, il medesimo schermo da 6,59″ di diagonale con luminosità fino a 5.000 nit, batteria 6.500 mAh e una tripla fotocamera con un sensore da 50 MP, ultra-wide e tele periscopico. A cambiare sarebbero le colorazioni e il chipset, con il minore equipaggiato con lo Snapdragon 7 Gen 4.

Scheda tecnica presunta