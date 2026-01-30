vivo V70 e V70 Elite pronti al debutto, con processori Snapdragon e fotocamere ZEISS

Nei giorni scorsi l’etichetta energetica ha svelato il lancio europeo di vivo V70, ma ora il brand cinese è sceso in campo. Tramite i canali ufficiali ha confermato sia il debutto del dispositivo che della versione Elite, al momento solo per il mercato indiano. Intanto fioccano le immagini leak e tra indiscrezioni e conferme, ormai il quadro è chiaro al 100%: mancano solo la data precisa e il prezzo!
vivo V70 e V70 Elite confermati: i nuovi smartphone arriveranno a febbraio, con Snapdragon 8s Gen 3 e ottiche ZEISS
In base a quanto rivelato dal brand, vivo V70 e V70 Elite sono in arrivo in India: il lancio è previsto per febbraio, con il chipset Snapdragon 8s Gen 3 e ottiche Zeiss. Come anticipato in apertura sappiamo già che almeno uno dei due arriverà in Europa: lo rivela l’etichetta energetica.
Intanto le immagini e i dettagli tecnici “confermano” quello che già sappiamo da tempo: si tratterà di rebrand di modelli della serie vivo S50, con design e specifiche identiche e l’aggiunta delle migliorie Zeiss.
I due smartphone avrebbero molto in comune: stesso look, il medesimo schermo da 6,59″ di diagonale con luminosità fino a 5.000 nit, batteria 6.500 mAh e una tripla fotocamera con un sensore da 50 MP, ultra-wide e tele periscopico. A cambiare sarebbero le colorazioni e il chipset, con il minore equipaggiato con lo Snapdragon 7 Gen 4.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 157,52 x 74,33 x 7,59 mm, 197 grammi
- Colorazioni:
- V70 – Passion Red, Lemon Yellow
- V70 Elite – Passion Red, Sand Beige, Black
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K+ (2.750 x 1.260 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, luminosità di picco di 5.000 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 4.200 mm2
- SoC:
- V70 – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,8 GHz – Cortex-A720
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720
- 3 x 1,84 GHz – Cortex-A520
- GPU: Adreno 722
- V70 Elite – Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3 GHz – Cortex-X4
- 4 x 2,8 GHz – Cortex-A720
- 3 x 2 GHz – Cortex-A520
- GPU: Adreno 735
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 90W
- Fotocamera: tripla 50 + 8 + 50 MP (f/1.88-2.2-2.65) con LYT-700V/IMX766, OIS, ultra-wide da 110° e teleobiettivo periscopico IMX882 con OIS | Ottiche Zeiss
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0) Samsung JN1
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6 (con 4 anni di aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza)