TSMC punzecchia Intel: non può competere semplicemente “lanciando soldi” alla produzione di chip

Durante la recente conferenza sugli utili, il vertice di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha lanciato un messaggio inequivocabile ai concorrenti, con un riferimento tutt’altro che velato alle ambizioni di rinascita di Intel.

C.C. Wei, CEO e Presidente di TSMC, ha minimizzato le preoccupazioni riguardanti l’avanzata di Intel Foundry, affermando con decisione che il successo nella produzione di chip avanzati non è una merce che si può acquistare semplicemente iniettando capitale illimitato nel sistema.

TSMC è sicura di sé, la concorrenza non spaventa

Crediti: Northeastern Global News

La posizione dominante di TSMC nel segmento delle fonderie è indiscutibile, consolidata ulteriormente dalla recente frenesia per l’intelligenza artificiale e dalla domanda insaziabile di clienti legati all’High Performance Computing (HPC).

Tuttavia, interrogato sulla minaccia rappresentata dai progressi di Intel, specialmente alla luce dei suoi clienti basati negli Stati Uniti, Wei ha risposto ostentando calma e pragmaticità.

Il dirigente ha spiegato che l’azienda non nutre alcuna preoccupazione, sottolineando un concetto fondamentale: nella storia dello sviluppo dei semiconduttori, ricevere massicci investimenti non si è mai tradotto automaticamente in un miglioramento della competitività tecnologica.

La stoccata di Wei è indirizzata alla percezione che i concorrenti possano colmare il divario tecnologico semplicemente “lanciando soldi” verso la costruzione di nuovi impianti.

Secondo il Presidente di TSMC, l’esecuzione di una tecnologia di chip avanzata è un processo olistico e complesso che va ben oltre la disponibilità finanziaria.

Essa richiede la meticolosa preparazione delle linee di produzione, la certificazione dei design da parte dei partner e la capacità di stabilire volumi sufficienti per i clienti esterni.

Wei ha ricordato che TSMC opera e cresce in un ambiente competitivo da oltre trent’anni, un’esperienza che ha forgiato una resilienza e un know-how che il denaro da solo non può replicare rapidamente.

La scommessa di Intel e l’opportunità “Spill-off”

Nonostante la sicurezza mostrata da Taiwan, il panorama non è privo di sfide. La capacità produttiva di TSMC è attualmente messa a dura prova dalla domanda globale, creando colli di bottiglia che hanno aperto finestre di opportunità per i rivali.

Intel Foundry e Samsung stanno cercando di intercettare proprio quei clienti “spill-off”, ovvero le aziende che non riescono a prenotare slot produttivi presso il gigante taiwanese. Intel, in particolare, sta vivendo un momento di ottimismo grazie ai progressi sui suoi processi 18A e 14A.

Il “Team Blue” vede nel suo nodo tecnologico 18A, utilizzato per i processori Panther Lake, un indicatore chiave del suo ritorno come attore credibile nel segmento delle fonderie.

Sebbene questo interesse non si sia ancora materializzato in ordini di massa definitivi, colossi del calibro di Apple, NVIDIA, AMD e Qualcomm hanno mostrato curiosità verso le offerte di Intel. La strategia americana è chiara: diventare l’alternativa occidentale affidabile a TSMC.

Il contesto geopolitico e il futuro della competizione

Le dichiarazioni di C.C. Wei assumono un significato ancora più rilevante se lette nel contesto politico attuale. I suoi commenti sembrano gettare un’ombra sulle manovre dell’amministrazione statunitense e sui recenti impegni di investimento, come i quasi 9 miliardi di dollari destinati a Intel Foundry, supportati anche da player come NVIDIA e SoftBank.

L’implicazione è che il supporto governativo, per quanto massiccio, non può sostituire l’efficienza operativa e l’innovazione ingegneristica.

Parallelamente, TSMC non resta a guardare e sta potenziando la propria presenza sul suolo americano per aumentare la competitività regionale, preparando le sue fabbriche in Arizona per la produzione a 3 nanometri.

Tuttavia, questa espansione non è priva di problemi: l’azienda deve affrontare costi del lavoro più elevati e un deprezzamento dei wafer che ha impattato sui margini.

Sarà interessante osservare come evolverà questa rivalità nel prossimo futuro. Con la catena di approvvigionamento dell’intelligenza artificiale che diventa sempre più vasta e complessa, è probabile che un singolo attore non sia più sufficiente a soddisfare la domanda globale.