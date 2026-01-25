Trump Phone ancora non esiste ma si parla già di una variante “Ultra”

Il caso di Trump Mobile sta delineando un contorno quasi paradossale nel settore tecnologico. Mentre il debutto del primo dispositivo, il T1 Phone, continua a essere avvolto nel mistero e segnato da ritardi cronici, l’azienda sembra già pensare al futuro.

Nonostante il modello base non sia ancora arrivato nelle mani dei consumatori che hanno versato depositi cauzionali mesi fa, i vertici della società hanno iniziato a diffondere indiscrezioni su una versione di fascia superiore che dovrebbe prendere il nome di T1 Ultra.

Trump Phone T1 Ultra, ennesimo vaporware?

Crediti: Trump Mobile

La notizia di un secondo smartphone è emersa da un’intervista rilasciata da Don Hendrickson, responsabile delle operazioni mobili di Trump Mobile, passata inizialmente inosservata sulle pagine di una rivista specializzata, Wireless Dealer Magazine.

Hendrickson ha delineato la strategia del marchio parlando del T1 Ultra come del prossimo grande passo per l’azienda.

Secondo il dirigente, il nuovo dispositivo dovrebbe rappresentare un’evoluzione premium capace di offrire prestazioni potenziate e funzionalità avanzate, pur mantenendo quel design definito “orgogliosamente americano” che costituisce il fulcro del marketing del brand.

Tuttavia, le dichiarazioni di Hendrickson sollevano diversi interrogativi, specialmente quando definisce il nuovo progetto come un modo per dare continuità al successo del primo T1.

Risulta difficile, infatti, misurare il successo di un prodotto che è attualmente inesistente.

Il T1 originale accumula ormai diversi mesi di ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale, una situazione che ha spinto alcuni legislatori americani a richiedere l’intervento della Federal Trade Commission per fare luce sulla gestione dei depositi da cento dollari raccolti tra i sostenitori.

Come sarebbe questo ipotetico Trump Phone T1 Ultra?

Il suffisso Ultra suggerisce l’intenzione di competere nel segmento più alto del mercato, richiamando alla mente i flagship di giganti come Samsung o Xiaomi.

Se il T1 standard si posizionava come un dispositivo di fascia media venduto a un prezzo di circa 499 dollari, la variante Ultra dovrebbe teoricamente fare un salto di qualità. Questo implicherebbe l’adozione di processori di ultima generazione e sistemi fotografici complessi, componenti che solitamente spingono il prezzo di vendita ben oltre la soglia dei mille dollari.

Un altro punto critico riguarda la produzione. Dopo le iniziali incertezze sulla reale fabbricazione statunitense dei dispositivi, l’azienda si è trincerata dietro la dicitura di un design di ispirazione patriottica, senza però fornire dettagli tecnici precisi o chiarire dove effettivamente vengano assemblati i componenti.

Resta inoltre il dubbio sulla natura stessa delle dichiarazioni aziendali: Hendrickson ha affermato che i clienti sono già entusiasti del T1 Ultra, un’affermazione singolare per un telefono che non era mai stato menzionato pubblicamente prima di quell’intervista e che ad oggi non ha né una scheda tecnica né una data d’uscita certa.

Un marchio tra realtà e finzione

Al di là dell’hardware, l’intervista ha rivelato dettagli interessanti sulla genesi del progetto. Hendrickson ha rivendicato la paternità dell’idea originale, sostenendo di aver proposto il concetto alla famiglia Trump per la loro capacità di trasformare le imprese in veri e propri movimenti d’opinione.

Eppure, tra loghi che indicano marchi ancora in fase di approvazione e promesse di ecosistemi integrati, la sensazione è quella di una realtà che corre molto più velocemente sul piano della comunicazione che su quello della produzione industriale.

Mentre si discute di una versione Ultra, il mercato resta in attesa di capire se e quando il modello base vedrà mai la luce, trasformando quello che finora è stato un fenomeno mediatico in un reale oggetto tecnologico.