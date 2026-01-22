La pacchia è finita, le pubblicità invadono anche Threads

Era solo questione di tempo, una certezza che aleggiava nell’aria sin dal giorno del lancio, ma che molti utenti speravano di vedere rimandata il più a lungo possibile.

Quel momento, tuttavia, è arrivato: l’epoca immacolata di Threads, il social network di microblogging nato come costola di Instagram, volge al termine.

Meta ha ufficialmente annunciato l’estensione delle inserzioni pubblicitarie sulla piattaforma a livello globale.

Threads: Meta annuncia l’arrivo di pubblicità a livello globale

Crediti: Instagram

A partire dalla prossima settimana, il feed pulito e privo di interruzioni commerciali a cui milioni di persone si erano abituate inizierà a cambiare volto, segnando l’ingresso dell’app nella sua piena fase di maturità economica.

Sebbene l’azienda di Menlo Park abbia specificato che l’implementazione sarà graduale e potrebbe richiedere diversi mesi per essere completata su ogni singolo account, il segnale è inequivocabile: la “luna di miele” senza ads è finita.

La decisione di aprire i rubinetti della monetizzazione non è casuale, ma segue una traiettoria di crescita che ha pochi precedenti nella storia dei social media recenti.

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha più volte elogiato Threads definendolo il nuovo grande successo dell’azienda, e i numeri sembrano dargli ragione.

La piattaforma ha ormai superato la soglia critica dei 400 milioni di utenti attivi mensili, un bacino d’utenza troppo vasto per essere ignorato dagli inserzionisti. La parabola ascendente è stata vertiginosa: dopo il debutto nel luglio 2023, l’app ha raggiunto i 200 milioni di utenti a metà del 2024, salendo a 320 milioni nel gennaio 2025 e aggiungendo ulteriori decine di milioni di iscritti negli ultimi mesi.

L’obiettivo dichiarato da Zuckerberg agli investitori è ambizioso ma appare sempre più realistico: raggiungere il miliardo di utenti nel giro di pochi anni.

Con una massa critica di queste dimensioni, l’introduzione della pubblicità diventa non solo una possibilità, ma una necessità strutturale per sostenere i costi e generare profitti.

L’integrazione nell’ecosistema Meta

Per gli inserzionisti, l’arrivo su Threads non richiederà l’apprendimento di nuovi strumenti complessi. La forza di Meta risiede infatti nella sua infrastruttura integrata.

L’azienda ha reso estremamente semplice per i brand espandere le proprie campagne esistenti includendo Threads, permettendo il posizionamento automatico degli annunci sia attraverso il programma Advantage+ sia tramite campagne manuali.

I formati supportati saranno familiari a chiunque utilizzi già Facebook o Instagram: immagini statiche, video, i nuovi formati con rapporto d’aspetto 4:5 e i caroselli, ideali per raccontare storie visive più articolate.

La gestione avverrà direttamente dalle impostazioni aziendali centralizzate, consentendo una pubblicazione incrociata tra Facebook, Instagram, WhatsApp e, ora, Threads.

Questa sinergia permette a Meta di offrire uno spazio pubblicitario vastissimo senza costringere le aziende a frammentare le proprie risorse creative.

Sicurezza per i brand e la sfida ai rivali

Un aspetto cruciale su cui Meta sta puntando forte è la sicurezza, un tema che differenzia nettamente Threads dal suo rivale diretto, X (ex Twitter).

In concomitanza con l’apertura globale agli spot, Meta ha esteso al feed di Threads la verifica di terze parti, già disponibile sulle altre piattaforme del gruppo tramite i Meta Business Partners.

Questo strumento offre agli inserzionisti una garanzia indipendente sulla “brand safety“, assicurando che i loro annunci non compaiano accanto a contenuti inappropriati o dannosi.

Si tratta di una mossa strategica intelligente, specialmente in un momento storico in cui altre piattaforme lottano contro la proliferazione di deepfake illegali e contenuti controversi che spaventano i grandi marchi.

Offrendo un ambiente più controllato e sicuro, Threads si candida a diventare il rifugio ideale per gli investimenti pubblicitari che cercano visibilità senza rischi reputazionali.

Nonostante l’inevitabile fastidio per l’utente finale, Meta ha rassicurato che la frequenza degli annunci rimarrà inizialmente “bassa” mentre la funzionalità verrà scalata a livello globale, nel tentativo di non traumatizzare una community abituata, fino a ieri, a un’esperienza puramente conversazionale.