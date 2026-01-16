Le novità Xiaomi in arrivo nel 2026, tra tablet e indossabili

Il 2026 di Xiaomi è ricco di smartphone, anche a marchio Redmi e POCO, ma le novità riguardano anche il resto dell’ecosistema del brand. Le ultime indiscrezioni svelano qualche dettaglio in più sui prossimi dispositivi in arrivo, lato tablet e indossabili.
Quali sono le novità di Xiaomi per il 2026: parliamo di tablet e indossabili
I tablet più attesi di tutti sono, chiaramente, i nuovi Xiaomi Pad 8 e 8 Pro: la versione cinese è stata lanciata a settembre mentre il debutto Global è atteso per marzo – ci sono anche delle certificazioni. Tra le aggiunte inedite non mancherà Redmi K Pad 2, il prossimo tablet di punta del brand.
Probabilmente ci sarà ancora un chipset Dimensity di alto livello e uno schermo da 8,8″; inoltre – proprio come avvenuto con K Pad e Xiaomi Pad Mini – è probabile che arriverà a livello Global come Xiaomi Pad Mini 2. Comunque il primo capitolo non è stato portato in Italia, quindi è probabile che sarà lo stesso anche con il successore.
Il primo smartwatch del 2026 dovrebbe essere il dispositivo siglato M2517W1: si tratterebbe di un modello sportivo e leggero, con una batteria a lunga durata – da ben 815 mAh. L’orologio avrebbe anche il supporto eSIM, in base alle ultime indiscrezioni.
Non è chiaro se si tratterà di un modello Xiaomi o Redmi; comunque andrà ad affiancarsi ai recenti Xiaomi Watch 5 e Redmi Watch 6 (entrambi ancora inediti in Italia).
Infine non mancherà un nuovo fitness tracker: l’attuale Band 10 non dovrebbe ricevere una versione Pro ma si passerà direttamente a Xiaomi Smart Band 11. Probabilmente dovremo pazientare fino a giugno, mentre le voci finora parlano solo dei materiali, con versione in ceramica bianca ed una con finitura metallica.
La roadmap degli smartphone del 2026
Come sottolineato in apertura, nel corso del 2026 ci aspettano una sfilza di telefoni: abbiamo iniziato il 15 gennaio con la serie Redmi Note 15 in Italia ma i prossimi mesi sarà ancora più interessanti.
Xiaomi 17 e 17 Ultra dovrebbero fare capolino a inizio marzo, in occasione del MWC 2026 di Barcellona. In Cina è atteso Redmi Turbo 5 Max, in arrivo da noi – si vocifera – come POCO X8 Pro Max. In arrivo anche nuove aggiunte alla fascia low budget, con Redmi A7 Pro e POCO C81.
Restando sul rapporto Cina/Occidente, sono attesi anche gli smartphone gemelli Redmi K90 Ultra e Xiaomi 17T Pro. I prossimi Xiaomi 17S Pro e Xiaomi 17 Max saranno invece per il solo mercato cinese.