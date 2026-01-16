Le novità Xiaomi in arrivo nel 2026, tra tablet e indossabili

Il 2026 di Xiaomi è ricco di smartphone, anche a marchio Redmi e POCO, ma le novità riguardano anche il resto dell’ecosistema del brand. Le ultime indiscrezioni svelano qualche dettaglio in più sui prossimi dispositivi in arrivo, lato tablet e indossabili.

Quali sono le novità di Xiaomi per il 2026: parliamo di tablet e indossabili

Xiaomi Watch 2 Pro

I tablet più attesi di tutti sono, chiaramente, i nuovi Xiaomi Pad 8 e 8 Pro: la versione cinese è stata lanciata a settembre mentre il debutto Global è atteso per marzo – ci sono anche delle certificazioni. Tra le aggiunte inedite non mancherà Redmi K Pad 2, il prossimo tablet di punta del brand.

Probabilmente ci sarà ancora un chipset Dimensity di alto livello e uno schermo da 8,8″; inoltre – proprio come avvenuto con K Pad e Xiaomi Pad Mini – è probabile che arriverà a livello Global come Xiaomi Pad Mini 2. Comunque il primo capitolo non è stato portato in Italia, quindi è probabile che sarà lo stesso anche con il successore.

Il primo smartwatch del 2026 dovrebbe essere il dispositivo siglato M2517W1: si tratterebbe di un modello sportivo e leggero, con una batteria a lunga durata – da ben 815 mAh. L’orologio avrebbe anche il supporto eSIM, in base alle ultime indiscrezioni.

Non è chiaro se si tratterà di un modello Xiaomi o Redmi; comunque andrà ad affiancarsi ai recenti Xiaomi Watch 5 e Redmi Watch 6 (entrambi ancora inediti in Italia).

Infine non mancherà un nuovo fitness tracker: l’attuale Band 10 non dovrebbe ricevere una versione Pro ma si passerà direttamente a Xiaomi Smart Band 11. Probabilmente dovremo pazientare fino a giugno, mentre le voci finora parlano solo dei materiali, con versione in ceramica bianca ed una con finitura metallica.

La roadmap degli smartphone del 2026

Crediti: Xiaomi

Come sottolineato in apertura, nel corso del 2026 ci aspettano una sfilza di telefoni: abbiamo iniziato il 15 gennaio con la serie Redmi Note 15 in Italia ma i prossimi mesi sarà ancora più interessanti.

Xiaomi 17 e 17 Ultra dovrebbero fare capolino a inizio marzo, in occasione del MWC 2026 di Barcellona. In Cina è atteso Redmi Turbo 5 Max, in arrivo da noi – si vocifera – come POCO X8 Pro Max. In arrivo anche nuove aggiunte alla fascia low budget, con Redmi A7 Pro e POCO C81.

Restando sul rapporto Cina/Occidente, sono attesi anche gli smartphone gemelli Redmi K90 Ultra e Xiaomi 17T Pro. I prossimi Xiaomi 17S Pro e Xiaomi 17 Max saranno invece per il solo mercato cinese.