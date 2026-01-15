Comincia il 2026 di Spotify: al via gli aumenti di prezzo, per ora siamo al sicuro

Il 2026 è cominciato solo da una manciata di settimane e già si è avverata una delle profezie di fine anno. Spotify Premium sale di prezzo negli USA (e in altri paesi), con un rincaro del servizio in abbonamento di streaming musicale – che coinvolge tutti i piani.

Purtroppo si tratta di una tendenza ormai ampiamente consolidata: dopo oltre un decennio senza ritocchi, negli ultimi anni la piattaforma di musica ha visto un progressivo aumento del prezzo – una tendenza iniziata nel 2023.

Spotify Premium aumenta di prezzo negli USA: i rincari colpiranno anche noi nel corso dell’anno?

Crediti: Spotify

Con un breve messaggio agli utenti di Stati Uniti, Estonia e Lituania, il team di Spotify ha dato il via ai nuovi aumento di prezzo dell’abbonamento Premium. L’ipotesi dei rincari era emersa lo scorso novembre, a seguito di un report pubblicato da Financial Times.

Stando alle parole dell’azienda, gli aumenti occasionali dei prezzi riflettono il valore offerto da Spotify. Tornando al report dei mesi passati, in quell’occasione si citavano tutt’altre motivazioni – con pressioni da parte delle principali etichette discografiche.

Comunque a partire dal mese di febbraio il prezzo di Spotify Premium passa da 11,99$ a 12,99$ per il piano singolo, con rincari anche per gli abbonamenti Duo e Family – che passano rispettivamente a 18,99$ e 21,99$.

Piano Prezzo Italia (al mese) Prezzo USA (al mese) NUOVO PREZZO USA Individual 11,99€ 11,99$ 12,99$ Duo 16,99€ 16,99$ 18,99$ Family 20,99€ 19,99$ 21,99$

A questo punto non è difficile immaginare quello che accadrà nel corso dei prossimi mesi. È molto probabile che gli aumenti arriveranno anche alle nostre latitudini, con prezzi allineati a quelli del mercato statunitense. Resta da vedere se colpiranno già da quest’anno oppure se ci sarà da attendere il 2027.

Chiaramente per ora si tratta solo di un’ipotesi e non vi è alcuna conferma ufficiale, quindi restiamo in attesa di future novità per l’Italia.