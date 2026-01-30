Spotify ancora più social: ora pensa al ritorno dei nomi utente

Con l’arrivo dei Messaggi all’interno di Spotify, la virata della piattaforma di streaming musicale è diventata chiarissima. L’obiettivo – cristallino da diverso termo – è quello di fare leva sulla componente social, in modo da trasformare radicalmente l’esperienza d’uso.

La prossima novità in arrivo guarda proprio in questa direzione: anziché utilizzare l’attuale miscuglio di numeri e lettere generato automaticamente, in futuro sarà possibile scegliere un nome utente personale.

Spotify potrebbe introdurre i nomi utente, una funzionalità che manca da tantissimi anni

Gli attuali nomi utente – Crediti: Android Authority

Al momento la piattaforma ha già dei nomi utente, ma – come specificato in apertura – si tratta di caratteri alfanumerici impossibili da modificare, più un codice che un nome. Nella versione 9.1.20.1132 dell’app Android di Spotify sono emerse delle nuove stringhe di codice che indicano la possibilità di cambiare il nome utente.

In realtà prima del 2018 i nuovi utenti potevano scegliere il proprio nome durante la creazione dell’account – un nome permanente che non poteva essere modificato in un secondo momento. Successivamente il team di Spotify ha cambiato radicalmente approccio introducendo i nomi utente alfanumerici generati in modo automatico.

Questi ultimi fungono da identificatori univoci per l’account e per questo motivo non viene data la possibilità di modificarli. Di certo una strategia plausibile fintanto che il ruolo di Spotify è rimasto confinato alla sfera privata – come piattaforma per l’ascolto di musica.

Tuttavia con l’avvento delle funzionalità social le cose hanno preso una piega ben diversa. Nonostante la presenza dei messaggi diretti, non è possibile cercare un utente tramite il nome: si tratta di una funzionalità imprescindibile dalla natura social.

Con i nuovi nomi utente personalizzabili la ricerca e l’interazione tra gli utenti dovrebbe diventare più semplice. Comunque parliamo di una funzione scovata nel codice dell’app e al momento non è dato di sapere quando sarà disponibile.