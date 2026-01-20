Cambio di strategia per i TV Bravia: Sony si affida a TCL per il futuro dell’home entertainment

Sony e TCL hanno siglato un protocollo d’intesa che segna la nascita di una nuova entità dedicata home entertainment. In soldoni il produttore nipponico ha deciso di scorporare la sua sezione dedicata ai televisori, creando una realtà inedita e affidandone il controllo a TCL.

Come cambieranno le cose per i TV Sony, con l’apporto di TCL: tutti i dettagli dell’accordo tra i due giganti tech

Il cuore di questa intesa risiede nella creazione di una joint venture che assumerà la gestione completa del business dell’home entertainment di Sony, con TCL che deterrà la quota di maggioranza del 51% e Sony il restante 49%.

La nuova società opererà a livello globale gestendo ogni fase del processo, dallo sviluppo e design del prodotto alla produzione, fino alla vendita, logistica e assistenza clienti per televisori e apparecchiature audio.

Sebbene le discussioni per gli accordi vincolanti si concluderanno entro la fine di marzo 2026, l’avvio operativo della nuova azienda è previsto per l’aprile del 2027. Questa mossa segna la fine di un’era per Sony come produttore hardware indipendente nel settore TV, ma apre la strada a una strategia di crescita basata sulla complementarietà.

La forza della partnership risiede nella combinazione di asset unici: Sony conferirà la sua rinomata tecnologia per la qualità dell’immagine e del suono, il valore del marchio e l’esperienza operativa nella gestione della catena di fornitura. Dall’altra parte, TCL metterà a disposizione la sua tecnologia avanzata per i display, i vantaggi della produzione su larga scala, la capillarità industriale e un’efficienza dei costi derivante dalla sua catena di fornitura verticale.

Un dettaglio fondamentale per gli appassionati del brand riguarda il mantenimento dell’identità di Sony: i prodotti continueranno a essere commercializzati con i nomi universalmente riconosciuti Sony e Bravia.