La nuova veste di Snapseed sta per sbarcare finalmente su Android

L’editor fotografico di proprietà di Google è stato per anni un punto di riferimento per fotografi amatoriali e professionisti, offrendo strumenti avanzati in un pacchetto gratuito e accessibile.

Tuttavia, negli ultimi tempi, l’applicazione sembrava aver perso il passo rispetto alla concorrenza. L’opinione comune era che il colosso di Mountain View avesse sostanzialmente abbandonato il progetto, dirottando risorse e attenzioni verso l’ecosistema di Google Foto e le sue funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Eppure, contro ogni previsione, Google ha dimostrato che Snapseed è ancora vivo e pronto a rinnovarsi.

Snapseed 3.0 arriverà su Android, la conferma ufficiale

Crediti: Snapseed

Il primo segnale tangibile di questa rinascita è arrivato lo scorso giugno, quando Google ha sorpreso molti rilasciando l’aggiornamento Snapseed 3.0 per i dispositivi iOS. Quella mossa, inizialmente esclusiva per l’ecosistema Apple, ha lasciato gli utenti Android in attesa, chiedendosi se e quando il trattamento di favore sarebbe arrivato anche sul sistema operativo di casa Google.

La risposta è giunta finalmente alla fine di dicembre, attraverso canali non ufficiali ma decisamente credibili. Sulla piattaforma Reddit, all’interno del subreddit dedicato all’applicazione, l’utente e membro del team di Snapseed “Giles-O” ha rotto il silenzio.

Con un messaggio diretto alla community, lo sviluppatore ha confermato che il team ha iniziato a lavorare all’aggiornamento di Snapseed per Android.

Secondo quanto rivelato, lo sviluppo è iniziato concretamente nel mese di novembre; tuttavia, per vedere la versione definitiva sui nostri smartphone sarà necessario pazientare ancora qualche mese, suggerendo un rilascio programmato per la prima metà dell’anno corrente.

Un restyling radicale: cosa aspettarsi dalla versione 3.0

Se la versione Android seguirà, come previsto, le orme della controparte iOS, ci troveremo di fronte a un cambiamento drastico nell’esperienza utente. L’aggiornamento 3.0 introduce non solo una nuova icona, ma un redesign completo dell’interfaccia.

La nuova struttura dell’app abbandona il vecchio layout per abbracciare una vera e propria homepage, dove le immagini modificate vengono mostrate in una griglia ordinata, facilitando la ripresa del lavoro su progetti precedenti. L’interazione principale avviene tramite un pulsante circolare flottante, che permette di accedere rapidamente al selettore di immagini del sistema.

Una volta selezionata la foto, l’editor si organizza in modo più razionale attraverso tre schede principali posizionate nella parte inferiore dello schermo.

La prima scheda è dedicata ai “Looks“, ovvero i filtri preimpostati che permettono modifiche rapide, con la possibilità aggiunta di salvare i propri preset personalizzati. La seconda scheda, denominata “Faves“, offre un accesso rapido fino a quattro strumenti preferiti dall’utente, velocizzando il flusso di lavoro abituale. Infine, la scheda “Tools” apre la classica visualizzazione a griglia che garantisce l’accesso alla vasta gamma di strumenti di editing che hanno reso celebre l’applicazione.

Strumenti classici e nuove modalità di controllo

Dal punto di vista funzionale, Snapseed manterrà la sua ricchezza operativa. Gli utenti potranno contare su strumenti di correzione base come dettagli, tonalità, curve e bilanciamento del bianco, affiancati da funzioni di ritocco avanzato come la correzione prospettica, il ritaglio e la modalità ritratto.

Non mancheranno le opzioni stilistiche per applicare effetti vintage, grana della pellicola o bagliori, così come gli strumenti creativi che includono la doppia esposizione, l’aggiunta di cornici e l’inserimento di testo.

Un cambiamento interessante riguarda l’interfaccia di controllo durante l’editing. Sebbene rimanga la storica gesture che permette di trascinare il dito a destra o sinistra per regolare l’intensità dell’effetto, è stato introdotto un nuovo controller basato su un quadrante, offrendo un’alternativa visiva e tattile per le regolazioni di precisione.

Inoltre, è lecito aspettarsi l’arrivo della “Snapseed Camera”, una funzionalità apparsa recentemente su iOS che permette di scattare foto applicando filtri retro in tempo reale.

La sfida interna con Google Foto

L’arrivo imminente di questo aggiornamento solleva interrogativi interessanti. Sarà fondamentale osservare se questo restyling riuscirà a risvegliare l’interesse del grande pubblico verso un’app dedicata esclusivamente all’editing manuale.

Snapseed dovrà infatti convivere con la “concorrenza interna” di Google Foto, che offre un editor integrato sempre più potente e supportato da strumenti di intelligenza artificiale ampiamente pubblicizzati, come la Gomma Magica.

Mentre Google Foto punta all’automatismo e alla semplicità, Snapseed 3.0 su Android sembra voler riaffermare il suo ruolo di strumento per chi desidera un controllo creativo più granulare e professionale sulle proprie immagini.