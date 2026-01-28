Snapchat annuncia Specs Inc., l’azienda si prepara al lancio dei nuovi occhiali AR

Snap Inc., la società madre del celebre social network Snapchat, ha ufficializzato la creazione di una nuova entità aziendale, denominata Specs Inc., che opererà come sussidiaria interamente controllata.

Il brand ha annunciato questa mossa come preludio fondamentale al lancio pubblico della nuova generazione di occhiali per la realtà aumentata, probabilmente parte della famiglia Spectacles, previsto entro la fine dell’anno corrente.

L’obiettivo è quello di separare il destino del business hardware da quello della piattaforma social, attirando nuovi capitali e focalizzando le risorse su quella che viene definita una nuova era dell’informatica.

Specs Inc.: una nuova struttura per nuovi investitori

La decisione di scorporare la divisione hardware risponde a precise esigenze finanziarie e operative. Costituendo Specs Inc. come entità distinta, Snap apre le porte a possibilità inedite, tra cui l’ingresso di investitori esterni che potrebbero voler puntare specificamente sulla tecnologia indossabile senza necessariamente legarsi alle dinamiche del mercato pubblicitario dei social media.

Evan Spiegel, CEO di Snap, ha delineato un percorso che mira a dare al progetto la dignità di un marchio autonomo, capace di muoversi con maggiore agilità nel competitivo settore della tecnologia di consumo.

Come si legge chiaramente nella nota diramata dall’azienda:

“La nascita di Specs Inc. come società interamente controllata favorisce un maggiore focus e allineamento operativo, abilita nuove partnership e flessibilità di capitale – compresi potenziali investimenti minori – consente di sviluppare un brand distinto e supporta una valutazione più chiara dell’attività mentre l’azienda si prepara al lancio pubblico degli Specs previsto per quest’anno“.

Questa separazione potrebbe anche servire a distanziare l’innovativo hardware dalle critiche che spesso investono le piattaforme social, relative alla sicurezza dei minori e alla dipendenza digitale, permettendo agli Spectacles di presentarsi al pubblico con una reputazione nuova e focalizzata esclusivamente sull’innovazione.

Oltre lo schermo: la filosofia degli Specs

La visione dietro ai nuovi Spectacles si pone in netta contrapposizione con l’attuale tendenza dei dispositivi mobili e dei visori per la realtà virtuale.

Se smartphone e computer tendono a catturare l’attenzione dell’utente isolandolo dall’ambiente circostante, la filosofia di Specs Inc. è quella di una tecnologia che “umanizza l’esperienza digitale“. Il dispositivo non è progettato per chiudere l’utente in un mondo sintetico, ma per arricchire il mondo reale attraverso lenti trasparenti che sovrappongono oggetti tridimensionali alla vista naturale.

L’ambizione è elevata: Snap non esita a paragonare questo momento storico al 1984, anno del lancio del primo Macintosh. L’intenzione è quella di introdurre un nuovo paradigma informatico che succeda a quello del personal computer e dello smartphone.

Tuttavia, a differenza del Vision Pro di Apple, il cui prezzo si aggira intorno ai 3.500 dollari, Spiegel ha già anticipato che gli Specs avranno un costo inferiore, puntando a una maggiore accessibilità per il mercato consumer.

Un sistema operativo basato sull’IA

Al centro di questa rivoluzione non c’è solo l’hardware, ma il software. Gli Specs non si limiteranno a eseguire comandi passivi; saranno mossi da quello che l’azienda definisce un “Intelligence System“.

In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta ridefinendo ogni settore, questi occhiali promettono di anticipare le esigenze dell’utente. Grazie a partnership strategiche, come quella da 400 milioni di dollari siglata con Perplexity lo scorso novembre, e all’aggiornamento Snap OS 2.0, il dispositivo sarà in grado di comprendere il contesto ambientale e agire per conto dell’utente.

L’idea è quella di un computer invisibile che lavora in background per ridurre il tempo che passiamo a gestire la tecnologia, permettendoci di vivere il presente.

L’approccio si traduce anche in una visione a lungo termine sulla sostenibilità. Specs Inc. immagina un futuro in cui beni fisici come televisori, giocattoli o manuali cartacei vengano sostituiti da corrispettivi digitali olografici, riducendo drasticamente la produzione di rifiuti e il consumo di risorse materiali.