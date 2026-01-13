L’originale smartphone da gaming di Ayaneo è stato rimandato, ma è una buona notizia

Verso la fine dello scorso anno, Ayaneo aveva sollevato un’ondata di interesse svelando Pocket Play, uno smartphone da gaming che richiamava fortemente l’estetica e la funzionalità dell’amato Xperia Play.

Tuttavia, per gli appassionati che stavano valutando di scegliere questo dispositivo a un tradizionale smartphone di fascia alta, la pazienza sarà d’obbligo: il lancio è stato ufficialmente posticipato.

Questa decisione non nasce da problemi tecnici imprevisti, bensì da una ristrutturazione interna mirata a migliorare l’esperienza utente complessiva.

Ayaneo Pocket Play: un freno necessario per una ripartenza migliore

La notizia del rinvio arriva direttamente dai vertici dell’azienda. In un post sul blog ufficiale, descritto come particolarmente lungo e dettagliato, il CEO di Ayaneo, Arthur Zhang, ha esposto un piano ambizioso per riformare i servizi di spedizione e supporto dell’azienda.

La motivazione principale risiede nella necessità di smaltire un arretrato significativo: diverse centinaia di preordini relativi ai lanci effettuati nel corso del 2025 non sono ancora stati spediti ai clienti.

Per affrontare questa sfida logistica, Ayaneo ha annunciato l’intenzione di ridurre la frequenza delle campagne su Indiegogo, piattaforma che finora è stata il motore principale delle loro vendite.

L’obiettivo è accelerare il ritmo con cui le console e i dispositivi arrivano nelle mani degli utenti, spostando il focus commerciale verso la vendita diretta tramite il sito web proprietario. Inoltre, l’azienda ha promesso di imporre tempistiche di spedizione più rigorose e di fornire aggiornamenti molto più frequenti per qualsiasi futura iniziativa di crowdfunding, cercando così di ripristinare la fiducia della community.

Il destino del Pocket Play, posticipato ma non cancellato

Come diretta conseguenza di questa riorganizzazione strategica, il lancio dell’Ayaneo Pocket Play ha subito una battuta d’arresto. Secondo i piani originali, la campagna di crowdfunding per il dispositivo avrebbe dovuto prendere il via proprio questa mattina. Tuttavia, Zhang ha chiarito che, sebbene lo sviluppo hardware e software del dispositivo prosegua “a tutta velocità”, il lancio è stato riprogrammato.

La nuova finestra di lancio è ora prevista tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. Questo slittamento temporale è stato calcolato per permettere all’azienda di implementare le nuove “misure di sicurezza” operative e, soprattutto, per concedere al team logistico il tempo necessario per evadere le centinaia di unità ancora in attesa di spedizione dai progetti precedenti.

Sebbene il ritardo possa generare delusione tra i fan più impazienti, la mossa assicura che il processo di acquisto del Pocket Play sarà molto più snello e affidabile rispetto al passato.

Una maturazione necessaria per il settore

Il post di Arthur Zhang non si è limitato a discutere di ritardi, ma ha toccato punti cruciali per chiunque sia già cliente Ayaneo o stia valutando un acquisto futuro.

L’azienda sta lavorando per offrire una politica standardizzata per i prodotti difettosi (spesso definita “lemon policy”), canali di garanzia e supporto potenziati, sistemi di gestione dei ticket più efficienti e un controllo qualità decisamente più rigoroso.

Potrebbero sembrare passaggi ovvi per un’azienda di elettronica, ma è fondamentale considerare il contesto: la scena dei PC e dispositivi handheld da gaming è cresciuta a una velocità vertiginosa negli ultimi anni. Aziende come Ayaneo sono passate da piccoli progetti di nicchia a produttori di hardware complessi in tempi record.

È quindi comprensibile, seppur tardivo, che queste modifiche strutturali arrivino solo ora. Questa pausa di riflessione, dunque, potrebbe rappresentare il momento in cui Ayaneo smette di essere solo un produttore prolifico per diventare un marchio affidabile e maturo.