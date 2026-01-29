Spendi poco per lo smartphone? Preparati agli aumenti più importanti

Secondo le più recenti analisi di mercato fornite da Counterpoint Research, le spedizioni globali di chipset per smartphone subiranno una contrazione del 7%.

In un contesto normale, un calo dei volumi di questa portata farebbe scattare campanelli d’allarme nelle sale riunioni dei grandi produttori; tuttavia, le previsioni indicano una crescita dei ricavi a doppia cifra.

Questa apparente contraddizione svela una trasformazione delle strategie di vendita: si venderanno meno dispositivi, ma a prezzi decisamente più alti, sacrificando la fascia più economica del mercato.

Mercato smartphone: il sacrificio della fascia economica sull’altare dell’AI

A3 – Crediti: Redmi

La ragione principale di questo calo nelle spedizioni non risiede in una mancanza di interesse da parte dei consumatori, bensì in uno spostamento delle priorità industriali verso i data center.

Con l’intelligenza artificiale che permea ogni settore tecnologico, i produttori di semiconduttori stanno massicciamente riallocando le proprie risorse per produrre memorie ad alta larghezza di banda (HBM), essenziali per le enormi server farm che alimentano gli algoritmi moderni.

Questa migrazione ha generato un effetto domino sui prezzi delle memorie DRAM standard, i cui costi sono lievitati bruscamente.

Per i costruttori di smartphone, questo aumento dei costi della componentistica rende sempre più difficile assemblare telefoni economici senza andare in perdita.

Il report evidenzia come il segmento più colpito sarà quello dei dispositivi sotto i 150 dollari. I margini di profitto su questi prodotti sono talmente sottili che l’aumento dei prezzi delle memorie li rende economicamente insostenibili.

Di conseguenza, le aziende stanno dirottando i loro sforzi verso i modelli di fascia alta, dove i margini sono sufficientemente ampi da assorbire i rincari e generare profitti sostanziosi.

La battaglia si sposterà sui chip proprietari

Mentre la fascia bassa soffre, la fascia alta accelera l’innovazione tecnologica con il passaggio dai nodi di processo a 3 nm a quelli a 2 nm.

Samsung ha già aperto la sfida in questo campo con l’Exynos 2600, che si posiziona come il primo chipset GAA a 2nm al mondo, costringendo giganti come Apple e Qualcomm a inseguire per mantenere la competitività.

Nonostante questi movimenti, MediaTek continua a detenere lo scettro per volume di mercato. Grazie alla sua forte presenza nei segmenti budget e mid-range, il produttore taiwanese dovrebbe mantenere una quota di mercato del 34% nel 2026.

Anche se si tratta di una lieve flessione rispetto all’anno precedente, la strategia di utilizzare design ARM per il suo Dimensity 9600 permette all’azienda di mantenere prezzi più aggressivi rispetto alle soluzioni custom di Qualcomm.

Qualcomm mantiene saldamente la seconda posizione con quasi un quarto del mercato, mentre Apple continua a presidiare il segmento premium con il 18,1%. Interessante notare la mossa di Samsung, unico grande attore in crescita che raggiungerà il 12,1% di share focalizzandosi maggiormente sui propri chip proprietari, riducendo la dipendenza da fornitori esterni.

Un’esperienza utente divisa in due

Per l’utente finale che pianifica di aggiornare il proprio dispositivo nel 2026, lo scenario si prospetta agrodolce. I telefoni di fascia alta, che rappresenteranno circa un terzo del mercato totale superando la soglia dei 500 dollari, offriranno prestazioni mai viste prima.

Si prevede che questi dispositivi raggiungeranno i 100 TOPS (trilioni di operazioni al secondo) nelle prestazioni di intelligenza artificiale on-device, permettendo al 90% dei modelli premium di eseguire complessi compiti AI senza necessità di connessione internet.

Al contrario, chi si orienterà verso la fascia media, tra i 100 e i 500 dollari, vivrà un’esperienza tecnologica diversa. Per contenere i costi, i produttori si affideranno al “cloud offloading”, costringendo questi dispositivi a dipendere dai server remoti per le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale.

In attesa di una ripresa completa delle spedizioni, che non avverrà probabilmente prima del 2027, i brand semplificheranno le loro linee di prodotti, spingendo su chip proprietari come Google con i suoi Tensor o Samsung con i suoi Exynos e giustificando i listini più salati con promesse di prestazioni superiori.