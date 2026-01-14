Lo schermo di Galaxy Z TriFold si rompe da solo: c’è da preoccuparsi?

A inizio dicembre Samsung ha lasciato di stucco con il suo primo smartphone tri-pieghevole, chiamato semplicemente Galaxy Z TriFold. Il telefono offre una superficie molto più ampia rispetto ai cugini della serie Z Fold (ben 9,96″), grazie ad un display pieghevole in due punti.

Un simile gioiello ingegneristico ha richiesto anni di sviluppo e rappresenta un nuovo formato per il settore dei foldable. Qualche intoppo doveva pur emergere ed è proprio quello che è successo ad uno sfortunato utente, che ha raccontato la sua esperienza sul web.

Samsung Galaxy Z TriFold è un capolavoro di ingegneria, ma qualche problemino non manca mai

Crediti: Samsung Community

Nonostante il prezzo proibitivo e il fatto che sia limitato solo a certi mercati, Samsung Galaxy Z TriFold è andato a ruba – complice anche il numero limitato di unità prodotte. Il dispositivo è in vendita da circa un mese ed ora sembra emersa una prima criticità.

Per fortuna non pare essere un danno strutturale, ma un episodio limitato ad una singola unità. Un utente sudcoreano ha riportato la sua esperienza sul forum ufficiale di Samsung: il pannello AMOLED pieghevole si è danneggiato da solo, senza alcun urto o caduta. Lungo la porzione sinistra dello schermo è comparsa una linea bianca, in prossimità della cerniera.

Il paradosso riguarda il supporto post-vendita: Samsung non offre la sostituzione gratuita dello schermo durante il periodo di garanzia, ma uno sconto del 50% sul costo di riparazione. Parliamo di circa 750€ al cambio attuale, una spesa tutt’altro che esigua.

Samsung Galaxy Z TriFold è il primo modello della categoria (per il brand) e viene proposto al prezzo di circa 2.000€ al cambio. Di conseguenza ci si aspetterebbe un po’ di assistenza in più, specialmente per quanto riguarda il display – l’elemento “nuovo” del form factor.

Il caso Galaxy Z Fold

Se chi legge è un veterano del mondo tech sicuramente starà pensando al primissimo Samsung Galaxy Z Fold, lanciato nell’ormai lontano 2019. Le unità lanciate date ai recensori avevano vari problemi, tra malfunzionamenti del display e rottura del pannello, strani rigonfiamenti e altro ancora.

I problemi legati alle unità fornite in anteprima riguardavano in parte la rimozione della pellicola protettiva del display (parte integrante, da non toccare mai) ma anche alcuni difetti.

Comunque allo stato attuale non sembrano essere presenti delle criticità con Samsung Galaxy Z TriFold e il malfunzionamento pare legato ad una singola unità. Nel corso delle prossime settimane il tri-pieghevole farà il suo ingresso negli USA e in altri mercati, quindi dovrà necessariamente essere in forma smagliante.