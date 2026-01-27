Samsung ha grandi aspettative per il suo pieghevole rivale di iPhone Fold

Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud suggeriscono che Samsung stia preparando il terreno per il lancio di un dispositivo nel suo portafoglio di smartphone pieghevoli, quello che per ora viene chiamato Wide Fold.
Questo nuovo terminale, atteso per il debutto verso la fine dell’anno, sembra progettato con l’intento preciso di anticipare e contrastare la mossa di Apple nel segmento dei foldable.
Samsung e il Wide Fold, una scommessa da un milione di unità
Le informazioni riportate dalla testata specializzata ET News delineano un quadro molto ambizioso per il colosso di Seul. A differenza delle precedenti edizioni speciali, spesso limitate a mercati specifici o a tirature ridotte, Samsung sembra intenzionata a spingere il Wide Fold con una forza produttiva notevole.
Si parla infatti di un piano di produzione che prevede 1 milione di unità per il 2026. Per fare un confronto, il Galaxy Z TriFold ha visto una distribuzione di appena 30.000 pezzi, mentre il Galaxy Z Fold 6 Special Edition si è fermato a circa 500.000 unità.
Mentre il TriFold o la Special Edition sono stati lanciati in un numero estremamente ristretto di Paesi, talvolta limitandosi a due sole nazioni, l’obiettivo del milione di pezzi suggerisce che il Wide Fold godrà di una distribuzione molto più capillare.
È un’espressione di fiducia da parte dell’azienda, che crede fermamente nel potenziale commerciale di questo nuovo formato, lasciando aperta persino la possibilità di aumentare ulteriormente la produzione qualora la risposta del mercato dovesse superare le aspettative.
Un cambio di formato per la multimedialità
La novità principale in questo presunto Wide Fold risiede nel suo formato di forma, che si distacca dalla tradizione della serie Z Fold.
Secondo le fonti, il dispositivo monterà un display interno da 7,6 pollici con un rapporto d’aspetto di 4:3, accompagnato da uno schermo esterno da 5,4 pollici. Il display interno risulterà più largo e meno “alto” rispetto a quello del Galaxy Z Fold 7, il quale offre un rapporto quasi quadrato pari a 6:5.
Questa modifica ha ripercussioni dirette sull’esperienza utente, in particolare per quanto riguarda la fruizione dei contenuti video. Un rapporto 4:3 si avvicina molto di più ai formati standard dei video rispetto al design quadrato, il che si traduce in una visualizzazione con meno bordi neri.
Sebbene la presenza del letterboxing sarà ancora presente durante la riproduzione di contenuti in 16:9, l’effetto sarà decisamente meno invasivo rispetto a quanto accade sugli attuali modelli della linea Fold.
Samsung sembra quindi voler privilegiare l’intrattenimento e la produttività in modalità orizzontale, offrendo un’ergonomia che ricorda quella di un piccolo tablet.