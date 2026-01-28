I biglietti dei concerti direttamente sul Wallet del tuo Galaxy, Samsung e Vivaticket annunciano una partnership

Un nuovo accordo strategico è stato siglato tra Samsung Electronics Italia e Vivaticket, uno dei principali operatori internazionali nella vendita di titoli di accesso per eventi culturali e di intrattenimento.

La collaborazione mira a integrare le rispettive piattaforme tecnologiche per consentire la gestione dei biglietti acquistati direttamente all’interno dell’ecosistema Samsung.

Questa sinergia risponde alla crescente domanda di dematerializzazione dei titoli di ingresso, permettendo agli utenti di centralizzare documenti e pass all’interno del proprio dispositivo mobile, eliminando la necessità di supporti cartacei o la ricerca di file all’interno delle caselle di posta elettronica al momento dell’ingresso.

I biglietti Vivaticket arrivano su Samsung Wallet

Crediti: Samsung

La nuova funzionalità si basa sull’implementazione di un collegamento diretto tra il portale di vendita e l’applicazione di gestione del portafoglio digitale.

Al termine della procedura di acquisto sul sito web di Vivaticket, l’utente visualizzerà l’opzione “Aggiungi a Samsung Wallet“. Attraverso questa funzione, il titolo d’ingresso viene trasferito immediatamente nell’archivio protetto dello smartphone.

Il sistema è stato progettato per garantire un utilizzo semplice anche in mobilità: una volta salvato, il biglietto diventa accessibile non solo tramite lo schermo del telefono, ma anche attraverso gli smartwatch della linea Galaxy.

Questa estensione ai dispositivi indossabili rappresenta un elemento chiave per l’accessibilità ai tornelli, permettendo all’utente di esibire il codice necessario all’ingresso con un semplice movimento del polso, rendendo le procedure di controllo più rapide e riducendo le code agli ingressi di concerti, mostre e spettacoli.

La strategia del portafoglio unico

L’operazione si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione dei servizi digitali, dove lo smartphone assume sempre più il ruolo di collettore universale di credenziali e strumenti di pagamento.

Samsung Wallet, l’applicazione preposta a questa funzione, è già strutturata per conservare in un ambiente protetto carte di credito, carte fedeltà, voucher promozionali e carte d’imbarco aeree.

L’aggiunta dei servizi di biglietteria Vivaticket completa ulteriormente questo ecosistema, offrendo all’utente la possibilità di gestire ogni aspetto della propria vita digitale, dai pagamenti al tempo libero, attraverso un’unica interfaccia.

Dal punto di vista di Vivaticket, l’accordo rappresenta un ulteriore passo verso la diversificazione delle modalità di fruizione dei propri servizi.

L’azienda prosegue così nel suo intento di rendere i propri titoli compatibili con le principali soluzioni di wallet digitale presenti sul mercato, garantendo ai propri clienti una flessibilità che prescinde dal sistema operativo o dal dispositivo utilizzato, pur sfruttando in questo caso specifico le peculiarità hardware e software dell’ambiente Samsung.

Come salvare i biglietti Vivaticket in Samsung Wallet

L’accesso a questa nuova modalità di gestione dei biglietti non richiede procedure complesse, ma è vincolato all’aggiornamento software delle applicazioni coinvolte.

La funzionalità è tecnicamente disponibile per tutti i possessori di dispositivi Samsung Galaxy che supportano l’applicazione Samsung Wallet.

Per attivare il servizio ed evitare problemi di compatibilità durante la fase di salvataggio del biglietto, è necessario verificare che l’applicazione Wallet sia aggiornata all’ultima versione rilasciata.

Il download dell’aggiornamento può essere effettuato attraverso i canali ufficiali, ovvero il Galaxy Store proprietario di Samsung o il Google Play Store.

Con l’installazione dell’ultima release, il pulsante di aggiunta rapida sul sito Vivaticket diventerà pienamente operativo, sincronizzando gli acquisti con il dispositivo.