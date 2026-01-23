Da soli non si vince: Samsung lancia la nuova campagna “Victory Is a Team Sport” per Milano Cortina 2026

Mentre l’atmosfera attorno ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 inizia a riscaldarsi, Samsung ha deciso di reinventare la narrazione sportiva tradizionale con il lancio della sua nuova campagna globale.

Intitolata Victory Is a Team Sport, l’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della filosofia Open Always Wins, portando avanti un messaggio potente e necessario: il successo non è mai un atto solitario, ma il culmine di un percorso condiviso.

Samsung e Milano Cortina 2026: la vittoria si ottiene in squadra

Crediti: Samsung

L’obiettivo del colosso tecnologico è spostare i riflettori dal singolo momento della premiazione alla coralità delle emozioni che lo precedono e lo accompagnano.

La medaglia, dunque, cessa di essere un semplice riconoscimento individuale per trasformarsi in un simbolo di unione che lega l’atleta alla sua comunità di supporto, siano essi allenatori, familiari o tifosi.

Al centro di questa nuova strategia comunicativa vi è l’utilizzo innovativo della tecnologia mobile per amplificare l’esperienza umana.

Sulla scia del successo ottenuto con il Victory Selfie durante i Giochi di Parigi 2024, Samsung ha evoluto il concetto introducendo la funzione Galaxy Dual Recording.

Questa tecnologia permette di superare la visione unidirezionale della vittoria, consentendo di registrare simultaneamente da entrambi i lati dello smartphone.

La funzionalità è la protagonista dell’Hero Brand Film diffuso dall’azienda, un video che illustra il viaggio di un’atleta non solo attraverso i suoi occhi, ma integrando nello stesso fotogramma la reazione commossa del padre.

È un cambio di prospettiva sostanziale: la gioia della medaglia viene raccontata contemporaneamente dal podio e dagli spalti, unendo due mondi che vibrano alla stessa frequenza emotiva.

Inoltre, per la prima volta nella storia dei Giochi invernali, il Victory Selfie sarà esteso agli atleti di coppia e di squadra, permettendo loro di immortalare personalmente l’adrenalina del podio e condividerla istantaneamente.

I volti italiani e le loro storie

Per radicare la campagna nella realtà sportiva, Samsung ha prodotto una serie di sei “Social Film” che esplorano le dinamiche relazionali dietro le quinte. Tra i protagonisti spiccano figure di rilievo dello scenario italiano come Ian Matteoli e i fratelli Flora e Miro Tabanelli.

I contenuti video, distribuiti su piattaforme come Instagram, TikTok e YouTube, mettono in scena momenti di vita reale che evidenziano il legame simbiotico tra allenatore e atleta, così come la complicità unica che si crea tra fratelli che competono agli stessi livelli.

Queste storie servono a umanizzare la competizione, dimostrando che dietro ogni record infranto c’è una rete di sostegno indispensabile.

Un impegno a 360° verso il 2026

L’attivazione di Samsung per l’appuntamento olimpico italiano non si limita però alla sola campagna pubblicitaria. L’azienda ha ufficialmente dato il via al conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026 presentando il nuovo roster del Team Samsung Galaxy, una squadra di atleti scelti per rappresentare i valori del brand e ispirare le nuove generazioni.

Parallelamente, per celebrare l’evento che vedrà l’Italia protagonista, è stata lanciata una collezione esclusiva di accessori per la gamma Galaxy dedicata proprio ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Questo conferma la volontà dell’azienda di essere presente in ogni aspetto dell’esperienza olimpica, fornendo non solo la tecnologia per raccontare le storie, ma anche gli strumenti e lo stile per viverle appieno.

Con queste premesse, Milano Cortina 2026 si preannuncia come l’Olimpiade più connessa e condivisa di sempre.