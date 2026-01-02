Samsung The Freestyle+: l’intrattenimento portatile si evolve con l’AI, al CES 2026

In occasione del CES 2026 di Las Vegas, Samsung ha svelato in anteprima The Freestyle+, ultima evoluzione del suo celebre proiettore portatile, ora potenziato da funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Il dispositivo è stato progettato per superare i limiti dei display tradizionali, offrendo un’esperienza di visione flessibile che si adatta naturalmente ai diversi spazi della vita quotidiana.
Grazie a un design compatto e a un’integrazione software raffinata, Samsung punta a rendere l’intrattenimento di alta qualità accessibile ovunque, eliminando le complessità tecniche tipiche della proiezione domestica.
Samsung The Freestyle+ unisce portabilità compatta, maggiore luminosità e ottimizzazione dello schermo basata sull’AI
Il cuore tecnologico di The Freestyle+ risiede nel sistema AI OptiScreen, una suite di funzioni intelligenti che automatizzano completamente la configurazione dell’immagine.
Grazie alla tecnologia 3D Auto Keystone, il proiettore è in grado di correggere istantaneamente le distorsioni anche quando si proietta su superfici irregolari o angoli complessi, mentre la Messa a fuoco in tempo reale garantisce nitidezza assoluta anche durante il movimento del dispositivo.
A completare il quadro intervengono lo Screen Fit, che adatta la dimensione del quadro all’area disponibile, e la Wall Calibration, capace di analizzare il colore della parete per bilanciare cromaticamente la proiezione ed evitare distrazioni visive. L’esperienza è ulteriormente arricchita da Vision AI Companion, una piattaforma che evolve l’interazione con Bixby rendendo il dialogo con il proiettore più fluido e naturale.
Dal punto di vista dell’hardware, The Freestyle+ mantiene la sua caratteristica forma cilindrica con una rotazione a 180 gradi, permettendo di trasformare in uno schermo pareti, pavimenti e persino soffitti senza la necessità di supporti esterni. Nonostante le dimensioni ridotte, il dispositivo offre una luminosità doppia rispetto alla generazione precedente, assicurando immagini coinvolgenti anche negli ambienti domestici comuni.
È possibile accedere istantaneamente a una vasta gamma di contenuti grazie all’integrazione di Samsung TV Plus, dei servizi OTT certificati e di Samsung Gaming Hub, che consente di giocare ai titoli più recenti direttamente dal proiettore.
Per quanto riguarda il comparto The Freestyle+ integra un altoparlante a 360 gradi che distribuisce l’audio in modo uniforme in tutta la stanza, offrendo un suono ricco e corposo nonostante la compattezza dell’unità. Per chi desidera una potenza ancora maggiore, la funzione Q-Symphony permette al proiettore di lavorare in perfetta armonia con le soundbar Samsung compatibili.
The Freestyle+ rappresenta un passo avanti significativo nel settore dei proiettori portatili, dimostrando come l’intelligenza artificiale possa rimuovere le barriere tra l’utente e i propri contenuti preferiti.
Con una luminosità migliorata e un sistema di calibrazione automatica che non richiede interventi manuali, il dispositivo si candida a diventare lo standard per chi cerca versatilità senza compromessi. Samsung ha previsto un lancio globale graduale per questo nuovo modello nel corso della prima metà del 2026.