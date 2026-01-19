Samsung: stesso telefono, tre nomi diversi

Samsung non è nuova a pratiche di rebranding, ovvero la commercializzazione dello stesso dispositivo con nomi differenti a seconda del mercato o del canale di distribuzione.

Questa tendenza sembra destinata a continuare e persino intensificarsi con il lancio imminente di nuovi dispositivi di fascia economica.

Samsung lancerà lo stesso telefono tre volte con nomi diversi

Samsung Galaxy S25 FE

Recenti indiscrezioni suggeriscono che il colosso sudcoreano stia pianificando di lanciare quella che è essenzialmente la medesima piattaforma hardware sotto almeno tre diverse denominazioni commerciali: Galaxy A07 5G, Galaxy F07e 5G e Galaxy M17e 5G.

La notizia è emersa grazie all’attento lavoro di analisi svolto dal team di TheTechOutlook, che ha individuato tracce significative all’interno del database di Google Play Console.

Al centro di questa scoperta vi è uno smartphone identificato con il numero di modello SM-A076M. Analizzando i codici del dispositivo, è emerso che questo terminale condivide lo stesso codice identificativo “a07x” del già noto Galaxy A07 5G, apparso recentemente sul sito ufficiale dell’azienda.

Tuttavia, la situazione si complica quando si osservano le denominazioni commerciali associate a questi codici. Nel database è apparsa una dicitura che fa riferimento a un “Galaxy F70e 5G“.

Basandosi sullo storico delle nomenclature Samsung, è altamente probabile che si tratti di un errore di battitura da parte dell’azienda e che il nome finale sarà, più logicamente, Galaxy F07e 5G. Ma le sorprese non finiscono qui: lo stesso identico dispositivo è stato avvistato anche con il numero di modello SM-M076B, questa volta associato al nome Galaxy M17e 5G.

Perché Samsung dovrebbe usare tre nomi per lo stesso telefono?

La risposta risiede spesso nelle partnership commerciali esclusive, specialmente in mercati vasti e competitivi come l’India.

È consuetudine per il produttore differenziare le serie per i grandi rivenditori online. In questo scenario, è plausibile ipotizzare che il Galaxy F07e 5G possa essere destinato alla vendita esclusiva tramite Flipkart, mentre il Galaxy M17e 5G potrebbe approdare sugli scaffali virtuali di Amazon.

Il modello Galaxy A07 5G, invece, rappresenterebbe la versione “standard” per il mercato globale o per i canali di vendita fisici. Sebbene i nomi cambino, la sostanza rimane invariata, offrendo agli utenti la medesima esperienza d’uso indipendentemente dalla sigla stampata sulla scatola.

Sotto la scocca specifiche tecniche condivise

Indipendentemente dal nome che assumerà sugli scaffali, le caratteristiche tecniche delineate dai leak dipingono il ritratto di un dispositivo di fascia medio-bassa. Il fronte del dispositivo sarà dominato da un ampio display PLS LCD da 6,7 pollici con risoluzione HD+.

Un dettaglio interessante per questa fascia di prezzo è l’inclusione di una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, che garantirà una fluidità visiva superiore durante la navigazione e l’uso delle app. Il design del pannello prevede il classico notch a forma di U per ospitare la fotocamera frontale.

Il cuore di questo smartphone sarà il processore MediaTek Dimensity 6300, un chip capace di offrire connettività 5G e prestazioni affidabili per le attività quotidiane.

A supporto del processore troveremo una dotazione di memoria che parte da almeno 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione interna, fortunatamente espandibile tramite slot per schede microSD, una caratteristica sempre molto apprezzata in questo segmento.

Autonomia, fotografia e supporto software

Uno dei punti di forza di questo dispositivo sarà senza dubbio l’autonomia. Samsung ha deciso di equipaggiare il telefono con una generosa batteria da 6.000 mAh, capace di garantire lunghe ore di utilizzo senza la necessità di ricorrere al caricabatterie. Quando sarà necessario fare rifornimento di energia, il dispositivo supporterà la ricarica a 25 W tramite la porta USB Tipo-C.

Il comparto fotografico si preannuncia essenziale ma funzionale, con un sensore principale posteriore da 50 MP affiancato da una fotocamera ausiliaria da 2 MP, mentre i selfie saranno affidati a un sensore da 8 MP.

Dal punto di vista costruttivo, il telefono dovrebbe offrire una certificazione IP54 per la resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, oltre a un lettore di impronte digitali montato lateralmente per la sicurezza biometrica.

Infine, un aspetto che potrebbe davvero distinguere questo smartphone dalla concorrenza è il supporto software. Si prevede che il dispositivo arrivi sul mercato con Android 16 e l’interfaccia proprietaria One UI 8 preinstallati.

Ancora più sorprendente è la promessa di sei generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android, una longevità quasi inaudita per dispositivi di questa fascia di prezzo, che renderebbe l’investimento durevole nel tempo.